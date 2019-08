Die ungrüne Republik: Mehrheit will keine CO-2-Steuer

(No Ratings Yet)

Die „alternativen Medien“ haben in Sachen Klimaschutz offenbar das Ohr näher am Volk als die etablierten, großen Medien. Also jene, denen Kritiker oft eine „Filterblase“ vorwerfen. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt nach einem jetzt veröffentlichten Bericht der „FAZ“ die CO-2-Steuer ab. Längere Zeit entstand in der Öffentlichkeit der Eindruck, die CO-2-Steuer sei bei weitem mehrheitsfähig.

61 % sagen: nicht sinnvoll

61 % der Befragten Menschen sind der Meinung, dass die CO-2-Steuer, die fossile Heiz- und Brennstoffe verteuern soll, nicht sinnvoll sei. 35 % seien für die Einführung dieser Steuer. Die Fraktion derjenigen, die zustimmt, ist im Vergleich zum Vormonat allerdings um 4 Prozentpunkte geschrumpft, wie der „ARD-Deutschlandtrend“ zeigt, aus dem die „FAZ“ zitiert.

Eine „überwältigende Mehrheit“ sei indes der Meinung, Einzelmaßnahmen durchzuführen sei sinnvoll, also etwa die „Förderung von Innovation und Forschung“ wie auch der „Ausbau erneuerbarer Energien“ sowie geringere Preise der Deutschen Bahn.

Insgesamt und „allgemein“ würden fast 75 % der Befragten „Anreize“ im Sinne der Klimapolitik „für sinnvoller als Verbote“ halten. Verbote sind selbst bei Wählern der „Grünen“ offenbar ein rotes Tuch: Nur 23 % der Befragten mit Präferenz für diese Partei sprechen sich für Verbote aus. Mehr als 60 % seien hingegen dafür, Anreize zu setzen, heißt es.

Selbst das Fliegen wird offenbar in der Bevölkerung anders bewertet als in den Leitdiskussionen scheinbar unterstellt. Denn 71 % der Befragten wollen, dass sich der Flugverkehr verteuere. Deren Anteil steigt damit gegenüber der vorhergehenden Umfrage um 3 Prozentpunkte. Auch dies ist ein Modell des Anreizes und nicht der Verbote. Die anfängliche Euphorie der Klima-Schutz-Bewegung scheint nachzulassen, meinen Beobachter und Kritiker. Zumindest die Verbotskultur scheint sich im Gegensatz zu den bisherigen Annahmen deutlich einzuschränken, heißt es damit. Wir dokumentieren hier gerne weitere Fälle für Sie. Klicken Sie einfach.