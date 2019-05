Die USA machen es vor: Statt Wohnungen Schlafräume für alle…

(No Ratings Yet)

Die USA kennen die Immobilienprobleme, die wir in Deutschland haben, gleichfalls. Die Immobilien sind entweder teuer oder weit draußen auf dem Land. Die Mittelschicht wohnt teils in Zeltstädten oder in Wohnwagen, weil sie kein Geld hat. Die USA haben jetzt eine besondere neue Wohnform entwickelt, die uns zeigt, wie es künftig wohl aussieht: „PodShare“.

Der neue Trend: „Co-Living“ wird abgelöst

Der neue Trend in den USA ist eine Alternative zu den etwas teureren Formen der Immobilienteilung. Es gab Start-Up-Unternehmen, die das „Co-Living“ entwickelt haben. Eine Art von Wohngemeinschaften, bei der das vermittelnde oder betreibende Unternehmen Geld verdient. Das allerdings kann noch immer recht teuer sein.

Die Alternative unter der netten Bezeichnung des „PodShare“ wird als „Wohnen in der Holzklasse“ bezeichnet. Es gäbe keine Einzelzimmer, sondern wie vormals in Japan Schlafkojen und Schlafkabinen. Bilder, die aus Tokio schon in den vergangenen Jahren bekannt geworden waren. Die Schlafkojen dort waren vor allem für gestresste Großstadt-Arbeitnehmer gedacht.

Die „PodShares“ in den USA scheinen ein Modell zu sein, dass ähnlich, aber dennoch in einem wichtigen Detail anders funktioniert: Die Kojen sind noch nicht einmal abschließbar. Wie Jugendherbergen, die teuer sind. „Die Zukunft ist Zugang, nicht Besitz“, so der Slogan des Unternehmens.

Die Preise sind deftig. In Los Angeles werden 50 Dollar fällig. Täglich. Der Monat kostet 1.000 Dollar. Es wäre überraschend, wenn das Konzept Jugendherberge in Deutschland nicht auch funktionieren würde. Studenten kennen die Suche nach Wohnraum in den Großstädten zur Genüge. Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis die Vorstadt-Jugendherbergen bei uns durch innerstädtische Schlafsäle des bezeichneten Formats abgelöst werden.

Die SPD ist derweil noch der Ansicht, über „Enteignung“ die fehlenden Immobilien sicherstellen zu können – welch ein grotesker Irrtum.