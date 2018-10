dm-Gründer Götz Werner: Armut endlich abschaffen

(No Ratings Yet)

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

Götz Werner ist der Gründer der Drogeriekette dm und hat das Unternehmen selbst 35 Jahre lang erfolgreich geführt. Heute ist Götz Werner 74 Jahre alt und wirbt regelmäßig für die Einführung eines Grundeinkommens in Deutschland. Werner ist einer der größten Verfechter der Idee des Grundeinkommens, denn damit könnten Menschen zwar bescheiden, aber in Würde leben, so Werner. Das Grundeinkommen, davon ist Werner überzeugt, wird eines Tages so selbstverständlich sein, wie das Frauenwahlrecht, sagt er in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“.

Götz Werner setzt sich seit Jahren deshalb so vehement für die Idee ein, weil „die Gesellschaft so produktiv sei, wie niemals zuvor in unserer Geschichte“. Man könne immer mehr Menschen mit Gütern und Dienstleistungen versorgen, gleichzeitig müssten die Menschen immer weniger Arbeitskraft dafür aufwenden. Obwohl man in Deutschland wie im Schlaraffenland leben könnte, herrsche hier noch immer Armut, die sogar von Monat zu Monat steige, kritisiert Werner.

Vor allem Kinder und Rentner in Deutschland seien von Armut betroffen. Und deswegen komme die Diskussion um das Grundeinkommen immer wieder hoch. Götz Werner fordert, dass Arbeit und Grundversorgung voneinander entkoppelt werden müssen, sodass jeder Mensch menschenwürdig leben könne. Damit hätte jeder die Möglichkeit, mit seiner Arbeitskraft vom „Sollen zum Wollen“ zu gelangen, also zu Freiheit und Kreativität.

Die hohe Kinderarmut gibt Götz Werner besonders zu denken, deshalb sage ihm die Idee vom Kindergrundeinkommen als erste Stufe des bedingungslosen Grundeinkommens besonders zu. Schließlich seien Kinder unsere Zukunft. Sie sollen Dienstleistungen und Güter erzeugen, damit Rentner versorgt sind. Hartz-IV sei im Übrigen ein „menschenunwürdiges System“, das baldmöglichst abgeschafft werden sollte. Dadurch falle viel Bürokratie weg und der Weg sei frei für das Grundeinkommen.

Werner ist der Ansicht, dass das Grundeinkommen mit einer reinen Konsumbesteuerung finanziert werden könnte. Kinder sollen 500 Euro bekommen und später, im zweiten Schritt, Erwachsene 1000 Euro. Dass das Grundeinkommen Menschen faul macht, glaubt Werner nicht. Schließlich habe es schon immer Leute gegeben, die fürs Nichtstun Geld bekommen hätten. Das Grundeinkommen würde uns nicht automatisch zu Faulpelzen machen, nur weil wir 1000 Euro im Monat erhalten würden. Vielmehr würde das Streben nach sinnvoller Arbeit gefördert, meint Werner. Und Frauen beispielsweise, die ihr Leben lang hart für ihre Familie gearbeitet und deshalb keine eigenen Rentenansprüche erwerben konnten, stünden mit einem Grundeinkommen viel besser da.