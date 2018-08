Donald Trump am Ende? Leitmedien in Deutschland freuen sich

(No Ratings Yet)

Seit Dienstag hat Donald Trump in den USA massiveren Probleme denn je zuvor. Der Präsident wird nun mit den Aussagen seines früheren Anwalts konfrontiert, der ein Schuldeingeständnis abgeliefert hat. Dabei sind die Aussagen nicht das einzige Problem. Auch sein früherer Wahlkampfmanager ist unter Druck geraten. Er wurde angeklagt – und in acht Punkte schuldig gesprochen. In Steuerangelegenheiten sowie offenbar auch wegen Betrugs. In wenigen Wochen wird der vormalige Manager namens Paul Manafort einen zweiten Prozess über sich ergehen lassen müssen. Dabei geht es um dessen Kontakte nach Russland zu Präsident Putin.

Trump: Nervös?

Die Frage in den deutschen Leitmedien wird lauter: Wird Trump nervös. Voller offensichtlicher Freude behauptet die „Welt“, die Tweets des Präsidenten seien nervöser geworden. Der Präsident sei offenbar gereizt oder überreizt. Er würde nicht einmal davor zurückschrecken, sich selbst mit Richard Nixon zu vergleichen. Sozusagen so, als sei Nixon, der Präsident des „Watergate“-Skandals, frei von Schuld.

Zudem wird Trump zur Last gelegt, sich nicht von „Sonderermittler Robert Mueller“ ins Verhör nehmen lassen zu wollen. Der Präsident begründet dies damit, er wolle der sogenannten „Meineid-Falle“ entgehen. Eine Falle, die Ermittler gerne aufstellen, wenn sie die Antwort auf Fragen bereits kennen und auf eine offensichtliche Lüge hoffen.

Dass Trump und sein Umfeld tatsächlich nervös werden, offenbart die Aussage seines Anwalts Rudy Giuliani. Der meinte, als Anwalt könne er nicht einfach die Wahrheit sagen. Denn: „Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit“. Aha.

Das klingt nicht so, als habe das Umfeld von Trump oder auch nur er selbst irgendetwas im Griff. Die Lage spitzt sich zumindest unserer Wahrnehmung in Deutschland nach nun zu. Doch die rechtliche Handhabe gegen Trump ist gering. Insofern ist die Berichterstattung in Deutschland vergleichsweise übertrieben.