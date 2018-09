ENTHÜLLT: Bundesregierung lügt im Fall Amri

(No Ratings Yet)

Die Merkel-Regierung hat einen handfesten Skandal am Hals. Dies jedenfalls deutet sich Tag für Tag immer klarer an. Es geht um den Attentäter auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Um Anis Amri. Gegen den lag nach den bisherigen Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Attentats ein Haftbefehl vor, der nach Recherchen des Buchautors Stefan Schubert schon lange vollstreckt werden musste, hätte nicht die CIA eingegriffen und exakt dies verhindert. Grund dafür war, dass die CIA europaweit tätig war und diese Ermittlungen nicht gefährden wollte. Die MERKEL-Regierung hielt sich daran und schweigt darüber. Bis heute.

Neuer Skandal: Verfassungsschutz-Präsident verbietet SPD-Innensenator freies Sprechen

Nun ist herausgekommen, dass sich der Chef des Geheimdienstes, Hans-Georg Maaßen, mit dem Innensenator Berlins getroffen hat. Am 24.3.2017 und zwar mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu belügen. Stefan Schubert berichtet auf „kopp-report“.de über einen Sprechzettel, der eine Art von Script darstellt. „Ein Öffentlichwerden des Quelleneinsatzes gilt es schon aus Quellenschutzgründen zu vermeiden.“

Der Skandal wiederum entsteht aus dem Umstand, dass die MERKEL-Regierung bestritten hat, im Umfeld von Amri tätig geworden zu sein. Wenn also der Verfassungsschutz über einen Quelleneinsatz im Umfeld, hier in einer Moschee, spricht, dann ist die MERKEL-Regierung der Lüge überführt worden.

Zusammengefasst: Im Umfeld von Amri gab es einen V-Mann, der zumindest in der Moschee, in der Amri verkehrte, auftauchte. Aus dieser Moschee heraus verübte Amri zudem den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Möglicherweise wusste oder ahnte der V-Mann sogar etwas? Die Regierung schweigt sich ja beharrlich aus. Leider. Sie war jedenfalls tätig. Im Umfeld. Und wurde vom CIA daran gehindert oder zumindest darum gebeten, Amri nicht zu verhaften. Der brachte dann Menschen um – auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist nicht nur peinlich, sondern ein schlimmer politischer Skandal der MERKEL-Regierung. Eine dreiste Lüge.