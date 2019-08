ENTHÜLLT: Dieser Plan in der EU würde Ihr Vermögen vernichten

(No Ratings Yet)

Nach einem Bericht des „Spiegel“, der sich auf ein Gutachten bezieht, möchte die Brüsseler Denkfabrik „Bruegel“ Geldgeschenke für alle zum politischen Programm erheben. Der Think Tank gilt als einflussreich und wird/darf seine Pläne in der kommenden Woche in der EU vorstellen.

Dabei sollte die nächste EZB-Chefin Christine Lagarde ihren Spielraum nutzen, um das „sogenannte“ Helikoptergeld einzusetzen. Die Märkte reagierten bereits entsetzt. Der Euros ank zwischenzeitlich auf weniger als 1,10 gegenüber dem Dollar.

Giftige Geschenke

Die Theorie sieht vor, dass diese Geschenke von den Haushalten eingesetzt würden, um das Geld auszugeben – und damit die Wirtschaft zu beleben. Die Angst der Experten vor einer weitergehenden Wirtschaftskrise wird offenbar stärker. Denn auch die FDP hat über ihren Vorsitzenden Christian Lindner bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht, ohne dies selbst so zu erkennen. Dabei sollten die staatlichen Überschüsse von 44 Milliarden Euro an die Bürger zurückgezahlt werden.

Wenn es so weit kommt, dass sich Helikoptergeld bei uns durchsetzt, wird es heikel. Wir erinnern an einen Beitrag, den wir dazu bereits verfasst hatten:

„Der gefährliche oder riskante Hintergrund: Das Geld wird einfach ohne weitere wirtschaftlich bedeutende Produkte „hergestellt“. Jeder Kredit, der nachgefragt ist, erhöht die Geldmenge per Definition, ganz offiziell. Das Geld steht dann auf den Konten zur Verfügung, ohne vorher da gewesen zu sein. Das Geld wird in Deutschland elektronisch verbucht.

Das „Helikoptergeld“ wiederum soll dieses kostenlose „Mehr“-Geld verteilen. Unter die Leute, damit die bestellen, kaufen und sich glücklich fühlen, jedenfalls für einen bestimmten Zeitpunkt, in dem die Zecke gezahlt werden muss. Helikoptergeld ist eine fast unbekannte, aber am Ende beliebte Form, die Wirtschaft anzukurbeln.

Wie könnte das aussehen? George W. Bush hatte in den USA noch als Präsident Schecks versenden lassen. „Steuerrückzahlungen“. Es ging dabei um den Test, wieweit dieses Geschenk unbemerkt und unenttarnt als reiner Trick angenommen würde. Der Test funktionierte recht gut. Dasselbe droht auch in der EU. Und in Deutschland.

Der Nachteil: Das Geld, das bislang schon unterwegs ist, verliert an Wert – und dies durch reine Geldgeschenke aus dem Nichts. Und jeder Investor wüsste, wie schlecht es um dieses Land oder die Vereinigung auf EU-Ebene steht. Helikoptergeld könnte beispielsweise durch Gutscheine auf neue Autos wg. der Umstellung auf E-Autos verteilt werden. Oder durch Energiezuschüsse nach der Energiewende. Am Ende zahlen dann alle Euro-Besitzer durch den Währungszerfall.“

Dagegen sollten Sie sich wehren.