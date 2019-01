ENTHÜLLT: Gelbwestenproteste auch in LONDON…. Europa fliegt auseinander

(No Ratings Yet)

Auch in London wurde demonstriert. Mit „Gelben Westen“, wie in Frankreich. Am Wochenende kamen 5.000 bis 10.000 Menschen zusammen, um zu demonstrieren. Gegen die Sparpolitik der Regierung insgesamt. Und dagegen, dass es so viele Obdachlose gibt. Ist die Demonstration in Großbritannien auch ein Vorbild für Deutschland? Immer mehr Länder protestieren…..

Ganz Europa soll protestieren

In Großbritannien nahmen jetzt auch Vertreter der Gruppen teil, die in Frankreich schon demonstrieren Die sind offenbar der Meinung, dass die Proteste gegen die Sparpolitik in allen Ländern Europas auf die Straße getragen werden sollten. So zitierte jetzt der „Spiegel“: „Alle europäischen Länder sollten sich diesem Kampf gegen die Sparpolitik anschließen“.

In Großbritannien sind die Proteste besonders gefährlich für die Regierung, da der Brexit die Stimmung verschlechtern könnte. Die „Gelben Westen“ tragen bereits Aufschriften wie: „Großbritannien ist zerbrochen“. Das ist ein Hinweis darauf, wie zerrissen die Gesellschaft in Großbritannien angesichts des Brexits bereits ist. Die Stimmung jedenfalls ist in fast ganz Europa auf dem Weg nach unten. Die Kaufkraft wird als zu gering erachtet, die staatlich festgesetzten Steuern auf verschiedene Einnahmeformen in den einzelnen Ländern sollen zu hoch sein.

Und nun wird es bei einer steigenden Zahl von Teilnehmern an den Protesten in Frankreich wohl auch in weiteren Ländern als lediglich in Großbritannien entsprechende Demonstrationen geben. Der relative Erfolg gibt sowohl den Organisatoren wie auch den Teilnehmern Recht. Am Wochenende ist die Zahl der Demonstranten auf mehr als 80.000 gestiegen. Die Ausmaße und die Entwicklung erinnern fast schon an die berühmten Montagsdemos in Leipzig, Dresden und Co., als der SED-Staat seinerseits nur noch vergeblich beobachten konnte. In Frankreich versuchte es die Regierung mit Wahl- und Steuergeschenken. All dies nutzt offenbar nicht. Die EU steht vor einer Zerreißprobe. Wie auch Großbritannien.