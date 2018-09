ENTHÜLLT: Immobilien – Fast 1 Million Wohnungslose – aber Steuermilliardengeschenke

(No Ratings Yet)

In Deutschland hat die Mietpreisbremse der GroKo bis dato nicht viel – vielleicht auch nichts – gebracht. Jetzt kommen andere Instrumente der Merkel-Regierung: Eine Sonderabschreibung, die nun eingesetzt wird. Diese sind allerdings ohne Bindung an niedrige Mieten möglich. Ein Skandal, so Beobachter – denn schon jetzt gibt es in Deutschland 860.000 Wohnungslose, die sich die Unterkunft meistens einfach nicht leisten können.

Steuerpolitik für die Immobilienwirtschaft

Bis zum Jahr 2021 wird nun eine „Sonder-Absetzung für Abnutzung“ bei Neubauten eingesetzt. Wer in Immobilien investiert, wird dabei jährlich 5 % der Kosten für den Bau steuerlich geltend machen können. Eine kleine überschlägige Rechnung der Redaktion dazu: Pro 100.000 Euro dürfen somit jährlich 5.000 Euro (zusätzlich) geltend gemacht werden. Wer einen Steuersatz von 30 % kalkuliert, spart also auf diese Weise pro 100.000 Euro Baukosten NETTO 1.700 Euro jährlich ein. Als Zusatzgeschenk. Oder andersherum gesagt: Bei 100.000 Euro Baukosten dürften die Vermietungserlöse so oder jedenfalls ähnlich hoch sein. Diese sind dann quasi steuerfrei. Ob die Mieten dadurch günstiger werden, steht in den Sternen – es sieht aber nicht so aus.

Auf der anderen Seite wird der Wohnraum in MERKEL-Deutschland langsam bedenklich knapp. Inzwischen sind nur noch 1,5 Millionen Sozialwohnungen am Markt bzw. in fester Hand. Jährlich fallen nach einer Meldung von „Ver.di publik“ 100.000 Wohnungen aus der Mietpreisbindung heraus.

Noch vor etwa 30 Jahren gab es in Deutschland 5,5 Millionen Sozialwohnungen – übrigens auf kleinerer Fläche. Die DDR existierte noch. Mittlerweile sind fast schon zwingend logisch 860.000 Menschen in Deutschland wohnungslos. Etwa doppelt so viele wie noch 2014. Das ist die harte Bilanz einer GroKo, die schon in ihrer „ersten“ gemeinsamen Regierungszeit nach Schröder hier eine Bruchlandung vollzogen hat. Die Steuergeschenke zeigen: Es gibt kaum Ideen.