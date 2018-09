ENTHÜLLT: Nahles in BAYERN bei Landes-SPD ausgeladen?

(No Ratings Yet)

Die SPD in Bayern steckt im Landtagswahlkampf. Wie andere Parteien auch wird sie dabei auch Unterstützung aus Berlin anfordern, so dachten Beobachter bislang. Sehr kurzfristig ist nun Andrea Nahles abgesprungen, die Vorsitzende der Bundes-SPD. Mit Blick auf die Ereignisse um den Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen heißt es, es sei falsch, „zur Tagesordnung überzugehen“.

Bayern-SPD wundert sich über Verhalten in Berlin

Wie der „Focus“ nun berichtet, würde der dortige Landtagsabgeordnete Adelt sich nun auf „Facebook“ dazu geäußert haben. Demnach wäre es „ein falsches Signal“, die Tagesordnung aufzunehmen. Er würde die Entscheidung von Nahles, nicht zu den Veranstaltungen in Bayern anzureisen, sogar begrüßen.

Brisant ist, was der Landtagsabgeordnete dann inhaltlich zu den Vorgängen schreibt. So würden sich zahlreiche Bürger fragen, weshalb wie vor einiger Zeit geschehen einer Kassiererin „fristlos gekündigt wird, während Herr Maaßen trotz seines offensichtlichen Fehlverhaltens und Illoyalität“ nun ein Aufstieg zuteil wird. Maaßen wird 2.500 Euro mehr im Monat beziehen als bislang.

Ihm, dem Landtagsabgeordneten, würde dazu keine „plausible Antwort mehr“ einfallen. Die Entscheidung zur Absage der Veranstaltung sei von der Bundesvorsitzenden selbst ausgegangen. Dennoch würde er sie wegen der derzeitigen Diskussion begrüßen, ließ er wissen.

Andrea Nahles wird die geplante Wahlkampfveranstaltung im bayrischen Hof mit anschließender Bürgerdiskussion nicht wahrnehmen.

Die Diskussion wäre sicherlich spannend geworden, da die Umfragen, die derzeit in den Medien – wahrscheinlich jedoch nicht repräsentativ für den Vorgang – zur Maaßen-Beförderung nicht eben positiv ausfallen (sollen) und die SPD-Frau daran mitgewirkt hatte. Zudem wundern sich zahlreiche Beobachter darüber, wie die SPD selbst in der Frage hin und her laviert. Eigentlich möchte sie Maaßen nicht befördern, bewirkt durch ihre Vorsitzende allerdings eine Zustimmung.

Darüber ließe sich an sich herrlich diskutieren. Nahles möchte nicht. Auch dies ein Zeichen.