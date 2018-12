ENTHÜLLT: Pensionskassen der ARD leer – Wer füllt die RENTENKASSE für die armen Journalisten?

(No Ratings Yet)

Die Rentenkassen der ARD sind nicht so gut gefüllt wie angenommen. Dies meldete nun die „Bild am Sonntag“. Ein interner Stresstest habe die Kasse durchfallen lassen. Die Wertung: Die Kasse würde sich „demnach“ in Schwierigkeiten befinden. Sie soll mehr Eigenkapital erhalten. Beobachter halten dies für einen sogenannten Treppenwitz. Ausgerechnet die merkeltreuen Staatsdiener haben nun kein Geld mehr, um – in der Regel laut Aussagen von Kritikern – üppige Pensionsgelder zu zahlen. Wird am Ende deshalb die GEZ erhöht? Dies ist reine Spekulation. Aber: Was tun?

Zinsen in der EU zu niedrig. Auch wegen Merkel

Die Pensionskassen erhalten Geld vom Arbeitgeber, hier den Sendeanstalten. Wie alle anderen Pensions- und Rentenkassen auch muss das überschüssige Geld im Markt angelegt werden. Dies allerdings gelingt offenbar nicht besonders gut. Schließlich sind die Zinsen niedrig. Es gibt weniger Geld am Finanzmarkt als gedacht.

Dies macht auch anderen Kassen zu schaffen. Die Kanzlerin ist direkt mit verantwortlich. Denn die laxe Politik der EU in den Verschuldungsfragen einzelner Mitgliedsländer hat zur Folge, dass die Zinsen niedrig bleiben müssen. Andernfalls würden sich solche Staaten nicht weiter verschulden können bzw. die bisherigen Schulden bedienen können. Ein Staatsbankrott innerhalb der EU würde unweigerlich folgen.

Dementsprechend niedrig müssen die Zinsen sein – und dies trifft ganz besonders die Versorgungskassen. Pensionskassen, Rentenkassen – all jene, die vor allem für die Altersvorsorge zuständig sind. Eigentlich würde selbst ein etwas höherer Zins derzeit nicht reichen. Denn die Inflationsrate steigt. Dies bringt wiederum alle Empfänger in Not. Die Renten und Pensionen sinken. Jetzt auch bei denen, die nach Meinung von Kritikern so oft das Pro-Merkel-Liedchen bei Kommentaren pfeifen. In der Tagesschau etwa, wenn die Politik „kommentiert“ wird. Die niedrigen Zinsen jedenfalls werden schon lange kritisiert. Was wird die ARD machen? Die Politik? Wird die GEZ für die „armen Pensionäre“ erhöht?