ENTHÜLLT: Rot-Rot-Grüne Sprecherin in Berlin hat Lebenslauf „gefälscht“

Geht es nach der Darstellung in der „Welt“, hat die rot-rot-grüne Senatssprecherin Claudia Sünder einen Teil ihres Lebenslaufes schlicht falsch dargestellt oder sogar gefälscht. Die Sprecherin ist nach Meinung eines Schriftstellers aus Berlin, der vor dem Landgericht in Berlin mit seiner Darstellung obsiegte, sogar so weit gegangen, sie sei eine „Flunker-Queen“ oder eine „tölpelhafte FDJ-Pflanze aus Boltenhagen“.

Gericht: Hinreichende Anhaltspunkte

Das Gericht jedenfalls unterstellt, es habe hinreichende Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die subjektive Wertung des Schriftstellers solche Aussagen erlaube. Die Sprecherin habe – der subjektiven Wahrnehmung nach – die Öffentlichkeit „hinsichtlich ihrer realen Qualifikationen umfassend getäuscht“.

Auch seine Meinung, der Lebenslauf sei fast „komplett geschwindelt“, sei gedeckt. Die Aussagen, die der Schriftsteller tätigte, fanden nicht alle das Wohlgefallen des Gerichtes und wurden teils auch kassiert. Dennoch wird die Sprecherin immerhin 38 % der Gerichtskosten tragen müssen. Die Angaben der SPD-Politikerin zur Tätigkeit als „Redakteurin Pressedienst Berlin“ ab 1988 seien irreführend, heißt es. Die Tätigkeit sei bei absolut unbedeutenden Regionalzeitungen in der DDR vollzogen worden.

Die Sprecherin wiederum sieht sich zu Unrecht beschuldigt. Sie war anfangs „Volontärin“, wie es heißt, „bei einem Pressedienst für Regionalableger der „National-Zeitung“(!).

Die Sprecherin allerdings muss sich ebenso den Vorwurf gefallen lassen, sie habe angegeben, ab 1996 die „Leitung“ eines Unternehmens der Immobilienbranche innegehabt zu haben. Dies ist offenbar falsch. Sie ist nicht in der Geschäftsführung gewesen, sondern hat nur das Büro einer Filiale geleitet. Dies ist keine „Führungs“- oder „Leitungsfunktion“, sondern eine Filiallösung, so sinngemäß das Gericht.

Die Sprecherin wiederum betont, es gäbe in der Biografie nichts, wofür sie sich schämen müsse oder wolle. Sie möchte gegen die Beschlussfassung eine Beschwerde beim Kammergericht einlegen.