ENTHÜLLT: Schweden wählt „eigene AfD“ – ein „Vorbild“ für Deutschland?

Auch die Sozialdemokratie in Schweden wird schwächer und schwächer. Jetzt stehen Wahlen zum Parlament an. Am Sonntagabend werden wir wissen, wie stark die „neue Rechte“ beim nördlichen EU-Partner sein wird. Davon kann für ganz Europa Signalwirkung ausgehen, meinen Beobachter.

„Schwedendemokraten“ stark in den Umfragen

Die „neue Rechte“ nennt sich in Schweden „Schwedendemokraten“ und soll den jüngsten Umfragen zufolge immerhin 17 bis sogar 20 Prozent der Stimmen erhalten können. Die Partei wird damit nicht direkt an die Regierung kommen, spielt jedoch exakt dieselbe Rolle wie die AfD in Deutschland. Denn die herrschende Regierung wird in erhebliche Nöte kommen.

Derzeit regiert in Schweden eine „rot-grüne“ Koalition. Die kann nur noch mit der „Linkspartei“ auf eine knappe Mehrheit der abgegebenen Stimmen hoffen. Selbst das ist nicht mehr genug, um eine Mehrheit der Sitze in Schweden auf sich vereinigen zu können. Die Jagd nach Koalitionspartnern hat begonnen. Dabei geht der amtierende Ministerpräsident Stefan Löfven auf die Zentrumspartei zu, die schwedischen Konservativen. Ebenso wie die Christdemokraten und die Liberalen jedoch sind diese bereits auf dem Weg dazu, sich selbst zu positionieren und zusammen mit der „Moderaterna“ (auch konservativ) eine „Allianz“ zu organisieren. Auch diese wird nach dem Stand der Dinge nicht die Mehrheit der Sitze im Parlament erringen.

Deshalb ist Schweden ein Musterfall für das, was uns auch in Deutschland bevorstehen wird: Man wird sich vor den „neuen Rechten“ winden…

Es wird interessant sein zu sehen, ob die neue Partei es schafft, die Regierung in der einen oder anderen Form zu bereichern bzw. zu unterstützen. Gelingt in Schweden der Einfluss auf die Regierung, dürfte dies auch in Deutschland zum Modell werden können. Am 14. Oktober finden in Bayern die nächsten Landtagswahlen statt. Das Dilemma ist hier dasselbe…