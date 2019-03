ENTHÜLLT: Umweltministerin will Fahrverbote immer noch nicht anprangern

(No Ratings Yet)

Die Diskussion um die Deutsche Umwelthilfe ist noch lange nicht beendet. Die Union möchte jetzt deren Vereinsstatus überprüfen. Hintergrund: Wenn die Gemeinnützigkeit fehlt, dann sind steuerliche Vorteile für Zahlungen nicht mehr absetzbar. Die Umweltministerin der SPD hingegen möchte die DUH verteidigen. Sie ist zudem der Meinung, die Messstationen lieferten ordentliche Arbeit. Sie stellt sich also als eine der wenigen Politiker der GroKo „hinter“ die DUH.

Kleiner Krach….

Der „Focus“ schreibt bereits davon, dass sich ein Krach in der Regierungskoalition anbahnen würde. Diese Erwartung ist wahrscheinlich recht optimistisch – aus Sicht der Kritiker -, denn die GroKo hat größere Probleme. Die Koalitionspartner wollen ohnehin formal, dass die Autoindustrie die Fahrzeuge nachrüstet. Ohnehin wird in Merkel-Land auch die E-Mobilität gefördert. Dennoch: Der „Verein“ mit 352 Mitgliedern im ganzen Land hält die Republik in Atem. Die Kommunen werden verklagt, wenn Messstationen Ergebnisse liefern, die ein Fahrverbot nahelegen. Die EU hatte eine Obergrenze von 40 Mikrogramm Stickoxid vorgeschrieben.

Dramatisch an der aktuellen Entwicklung ist indes nach Meinung von Kritikern die Haltung der Kanzlerin. Diese möchte sich die Angelegenheit „ansehen“, auch wenn das Finanzamt die Gemeinnützigkeit überprüfe. Demnach kündigt sie nach Meinung von Beobachtern an, dass sie nichts machen werde. Zudem hat die Kanzlerin noch als Vorsitzende der Union angekündigt, die Messwerte würden flexibler ausgelegt werden müssen. Davon ist lange schon nichts mehr zu spüren.

Die Umweltministerin wittert offenbar ihre Chance und verteidigt entsprechend die DUH. Die Messstationen würden zudem vom TÜV geprüft, seien also technisch wahrscheinlich nicht zu beanstanden. Die Grenzwerte würden auf wissenschaftlicher Basis erhoben. Genau dies zweifeln Kritiker und Beobachter an, wie in den zurückliegenden Wochen deutlich geworden ist.

Nur: Dass die Umweltministerin sich jetzt so vehement für die DUH einsetzt zeigt – die Debatte ist weitgehend beendet. Die DUH darf schalten und walten.