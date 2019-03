ENTHÜLLT: Wie Theresa May Angela MERKEL die britische Politik übergibt…

(No Ratings Yet)

Die Wut in Großbritannien scheint groß zu sein. Viele Menschen haben begriffen, wer derzeit den Takt in Großbritannien vorgibt: Angela Merkel und Co. Die EU hat mit ihrem Zeitplan für den Austritt der Briten das Ruder in die Hand genommen. Am 12. April tritt Großbritannien aus, wenn das Land dem „Deal“ mit der EU nicht zustimmt. Ansonsten am 22. Mai. Punkt. Die Briten haben sich nunmehr dem Diktat der EU zu fügen, so jedenfalls der Eindruck.

Großbritannien „gedemütigt“

So ist derzeit eine SkyNews Umfrage bekannt geworden, derzufolge die Briten zu über 90 % der Ansicht sind, das Land wäre durch die Verhandlungen zum „Brexit“ regelrecht gedemütigt worden. Man strebe möglicherweise den „zivilen Ungehorsam“ an. Schon vor wenigen Tagen kam es zum Bummelstreik von LKW-Fahrern, die langsam die Grenze als erreicht ansehen.

Angela Merkel wiederum wird als deutsche Hassfigur wahrgenommen. Großbritannien nimmt sich Jahr für Jahr immer noch als Siegerin im zweiten Weltkrieg war und mus sich nun, so die Wahrnehmung, unter anderem der deutschen Kanzlerin fügen. Die hatte davon gesprochen, dass Großbritannien „Bedingungen erfüllen“ müsse, wenn die Verschiebung stattfinden soll. Fröhlich jedenfalls sahen die Vertreter der EU aus, als sie den Briten ihren Terminkalender sowie die Bedingungen verkündieten.

Jetzt hat in Großbritannien nicht mehr die Regierung das Heft des Handelns in der Hand, sondern das Parlament. Genau dafür hat die EU mit Frau Merkel an der – politischen – Spitze gesorgt. Das Parlament kann beispielsweise sogar noch ein zweites Referendum beschließen. Dies gilt zwar als unwahrscheinlich, würde die Regierungschefin allerdings endgültig aus dem Spiel nehmen. Das Parlament kann dem „Deal“ ablehnend gegenüberstehen und würde direkt dafür sorgen, dass Theresa May als Gescheiterte wahrscheinlich mit dem Brexit am 12. April zusammen abtreten müsste. Die EU hat damit mehr Macht als die Regierungschefin selbst demonstriert. Und genau dies dürfte Großbritannien verärgern – denn Angela Merkel hat einen direkten Draht zu den EU-Verhandlern gehabt.