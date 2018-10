Enthüllt: Willkommenes Zubrot – Vaterschaft anerkennen – Migrationsrecht verkaufen

(No Ratings Yet)

Der „Weser-Kurier“ aus Bremen hat ein ganz besonderes Geschäftsmodell aufgedeckt, das so wohl nur in Deutschland möglich ist. Dabei würden Sozialhilfeempfänger aus der Stadt sich ein Zusatzeinkommen organisieren. Frauen aus Afrika oder Asien, die Kinder hätten, erhielten auf diese Weise dann ein Bleiberecht in Deutschland, heißt es.

Einfach die Vaterschaft anerkennen

Das Modell ist recht einfach gestrickt. Die Frauen, so der Bericht, würden Entgelte bis zu 5.000 Euro entrichten. Der deutsche Mann würde gegen diesen Betrag die „Vaterschaft“ formal und damit öffentlich gültig anerkennen. Fortan hätten die betreffenden Frauen dann ein Bleiberecht in Deutschland.

So ist offenbar aufgefallen, dass einzelne Personen bis maximal 14 Vaterschaften anerkannt hätten. Dabei hätten nicht nur Frauen aus Bremen profitiert, sondern ebenso Mütter aus sonstigen Kommunen. Die Mütter seien oftmals aus Ghana bzw. Somalia.

Die Justiz widmet sich nun dem Fall: So untersucht die Staatsanwaltschaft offenbar sogar, ob Jobcenter-Mitarbeiter sowie Flüchtlingsbetreuer in ein ganzes System integriert hätten, das großangelegt diese Form des Betrugs organisieren würde. Spekulationen deuten sogar darauf hin, dass sogar Finanziers aus dem „organisierten Menschenhandel“ beteiligt sein könnten.

Jedenfalls ist bekannt, dass die „Väter“ ihren daraus erwachsenden Unterhaltsverpflichtungen offenbar nicht nachkommen könnten – daher ist das Geschäftsmodell auf den Personenkreis beschränkt, der staatlich alimentiert wird.

Das Bleiberecht selbst erwächst aus § 28 des Aufenthaltsgesetzes und würde mit der Kindsgeburt entstehen. Dafür müssten die Mütter mit den „Vätern“ keinen gemeinsamen Wohnsitz unterhalten, heißt es in dem Bericht. Das Dilemma besteht unter anderem darin, dass es nach einer Anerkennung der Vaterschaft keine staatliche Möglichkeit gibt, die Vaterschaft abzuerkennen – sofern diese freiwillig anerkannt wurde. Denn einen Vaterschaftstest könne in diesem Fall niemand erzwingen, heißt es.

In Bremen sind dem Bericht zufolge gut 500 Vaterschaften im Jahr 2017 anerkannt worden. In Berlin soll es 2017 insgesamt zu 700 betrügerischen Fällen gekommen sein.