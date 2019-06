Erderwärmung? Polkappen in der Antarktis und Gletscher in Grönland und Island wachsen

(No Ratings Yet)

Eine Studie der NASA von Oktober 2015 zeigt ein stetiges Wachstum des Eisschildes der Antarktis um über 80 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr. Grund für das anhaltende Wachsen des Eisschildes sei die Zunahme von Schneefällen, die die Eisverluste durch Schmelze mehr als ausgleichen würden, so die NASA. Die Forschungsergebnisse der NASA widerlegen die Schlussfolgerungen des IPCD-Berichts (Weltklimarat) von 2013, wonach die Antarktis überall drastisch an Eismasse verlieren und dadurch der globale Meeresspiegel um 0,27 mm pro Jahr ansteige.

Die NASA kam mit Hilfe von Satellitendaten zu diesem Ergebnis: „Wir stimmen zwar grundsätzlich mit anderen Studien darin überein, die eine Zunahme der Eisschmelze auf der antarktischen Halbinsel und in der Westantarktis feststellen. Der wesentliche Unterschied in den Studienergebnissen bestehe aber darin, dass die NASA in der Ost-Antarktis und im Inneren der Westantarktis einen Eiszuwachs festgestellt habe, der die Verluste in anderen Gebieten weit übersteige.“ Die Studie der NASA kommt sogar zu dem Schluss, dass durch diesen Eiszuwachs der globale Meeresspiegel um 0,23 mm pro Jahr gesenkt werde. Die Studie der NASA wurde im „Journal of Glaciology“ veröffentlicht.

Forscher an der University of Iceland haben herausgefunden, dass sich jeder Gletscher des Landes in diesem Jahr zum ersten Mal seit 25 Jahren ausdehnen wird. Die Forschungsergebnisse der letzten zwölf Monaten zeigten, dass die Island-Gletscher wieder gewachsen sind. Der Mýrdalsjökull Gletscher zeigte sogar eine „signifikante Eiszunahme“ in diesem Jahr, berichtet das Wissenschaftsportal „Electroverse“.

Der Projektmanager Finnur Palsson sagte, dass er die Umkehrung „ungewöhnlich“ findet. Während die Island-Gletscher in den letzten 20 Jahren an Masse verloren hätten, würden sie seit einem Jahr wieder wachsen. Es sei zudem eine Tatsache, dass es während der letzten Jahre kälter geworden sei. Im August habe es viel mehr Schnee gegeben, was sehr ungewöhnlich sei.

Auch der Jakobshavn-Gletscher an der Westküste Grönlands hats einen Kurs umgekehrt. Er galt als der am schnellsten fließende und am schnellsten abschmelzende Gletscher Grönlands. In der März-Ausgabe des Wissenschafts-Magazins „Nature Geoscience“ beschreibt eine darin veröffentlichte Studie: „Hier ziehen wir Satellitenbilder heran um zu zeigen, dass der Jakobshavn seit 2016 wieder zulegt, sich verlangsamt und dicker wird. Wir ordnen diese Änderungen der jüngsten Abkühlungen des Meerwassers in der Disko-Bay zu. Dort hat sich die Wassertemperatur auf ein Niveau abgekühlt, was seit Mitte der 1980er Jahre nicht mehr beobachtet worden sei.“