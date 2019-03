EU: Jeder sechste Bürger arm oder annähernd arm – Immer weiter so…

(No Ratings Yet)

Die EU war einst als Erfolgsversprechen gestartet. Eine Wirtschaftsunion, die sich der Welt gegenüber als stabiler Hort präsentieren könnte. Ein starker Euro. Eine Handelsregion. Die Wahrheit sieht trist aus. Nach einem neuen Bericht des EU-Statistikamtes Eurostat aus der „Saarbrücker Zeitung“ legt derzeit ein Anteil von 16,9 % in der EU als arm oder armutsgefährdet. Auch in Deutschland sind die Zahlen nicht unbedingt besser. Hier sind 16,1 % der menschen arm oder armutsgefährdet. In Zahlen für die EU: 85,3 Millionen Menschen sind „betroffen“. 13,1 Millionen sind es in Deutschland. Ein bitteres Zeugnis, so Kritiker.

Finnland und Tschechien mit besseren Zahlen

Besser sind die Werte in Finnland oder auch in Tschechien. 11,5 % und 9,1 % der Menschen leben in Armut oder armutsgefährdet. Definitionsgemäß sind arm oder armutsgefährdet jene Menschen, die ein Nettoeinkommen beziehen, das unter 60 % des Medien-Nettoeinkommens liegt. Der Median spaltet statistisch Gruppen in 50 %, die über einem Wert liegen und 50 %, die unter einem Wert liegen.

Derzeit liegt der Wert, ab dem Menschen als arm gelten, in Deutschland damit bei 1.096 Euro monatlich. Fraglich ist, ob die Armutsdefinition überhaupt korrekt ist. 1.100 Euro dürften angesichts der politisch verursachten hohen Mietkosten nicht reichen, um ein anständiges Leben zu führen, meinen zahlreiche Kritiker.

Unabhängig davon, ob die Definition korrekt ist: die Zahlen dürften auch schlechter werden. Die Konjunktur lässt trotz der hohen Geldspritzen in der EU nach. Dies geht in der Regel zu Lasten derjenigen, die ohnehin kaum Geld zur Verfügung haben und die ihre Einkommen nicht beliebig halten oder gar steigern können.

Die Bundesregierung hat in der Armutsbekämpfung unter Angela Merkel seit vielen Jahren keine Fortschritte verzeichnen können. Die Zahl der Wohnungslosen steigt stetig. Die Zahl derjenigen, die sich über „Tafeln“ versorgen, wächst auch. Insofern sind die EU-Zahlen Ausweis der erfolglosen Politik in der EU und in Deutschland.