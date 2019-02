EU-Niederlage die nächste: „Harter Brexit“ in Umfrage weit vorne….

(No Ratings Yet)

Die EU wollte Großbritannien quasi in das nächste Referendum zwingen, meinen Kritiker. Harte Bedingungen für die Briten sollten den Unmut fördern und die Diskussion um den Austritt neu entfachen. Die Briten sind bislang hart geblieben – eine neue Umfrage zeigt, dass eine Mehrheit sogar die „harte“ Lösung beim Brexit bevorzugt. Einen Brexit ohne jeden „Deal“ mit der EU. Die EU würde eine herbe Niederlage kassieren.

Nein Danke zur EU

Die Umfrage wurde für „Sky News“ durchgeführt und zeigt ein für die EU-Befürworter erschütterndes Ergebnis. 39 % der Teilnehmer wollen einen „harten Brexit“, bei dem es noch nicht einmal zu Zollverhandlungen oder -verträgen kommen soll. 34 % wollen demnach einen Vertrag, der zumindest die sogenannte „Backstop“-Regel nicht mehr beinhaltet, die Großbritannien nach deren Empfinden über einen längeren Zeitraum an die EU ketten würde. 27 % wollen derzeit dem „Austrittsvertrag“, dem umstrittenen Deal zustimmen. Die EU möchte über diesen Vertrag nicht mehr verhandeln….

Erstaunlich, dass all das Lamentieren in den Medien jenseits Großbritanniens noch immer nicht zum Umdenken bei den Briten beigetragen hat. Zahlreiche Nachteile sollen auf die Briten warten. Wirtschaftliche Nachteile, Unruhen bis hin zum möglichen Bürgerkrieg, militärische Nachteile. All dies ist in den Medien der EU beschrieben und in Großbritannien zitiert worden.

Derzeit sieht es so aus, als würden die Briten landesintern bei weitem nicht genügend Druck haben oder aufbauen wollen, um hier eine Änderung zu bewirken. Noch bis zum 29. März könnte die Briten formal einen Austritt aus der EU zumindest verschieben. Derzeit deutet nichts darauf, dass es zu einer solchen Verschiebung kommen könne. Insofern ist diese Umfrage auch für die EU eine gravierende Nachricht.

Sie verliert eine wichtige Stütze auf dem gewünschten Weg zu den „Vereinigten Staaten von Europa“. Faktisch bleiben als große Stützen nur noch Frankreich und Deutschland. Vor genau dieser Konstellation aber haben zahlreiche Ländern Angst.