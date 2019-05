EU-Parlament: So verhindert die EU mehr Macht für Deutschland

(No Ratings Yet)

Seit einer Woche wissen wir, wie die Sitzverteilung im Parlament der EU nun organisiert ist. Dabei hat Deutschland nach einer Meldung von „Capitol Post“ noch immer lediglich 96 Mandate, auch wenn die Briten ihre Mandate (73 Plätze) gar nicht nutzen werden. Der Bericht zeigt, wie die Mandate schlicht verteilt werden, ohne Deutschland zu berücksichtigen. Merkel scheint das alles gleichgültig zu sein. Der einfache Hintergrund: Deutschland darf nicht zu mächtig sein.

Deutschland hat nominell kaum Einfluss

Bei uns steht ein Mandat für ungefähr 850.000 Bürger. Diese Relationen sind in Griechenland anders. Dort sind 540.000 Bürger von einem Mandat gedeckt. In Österreich teilen sich 470.000 Bürger ein Mandat. In Luxemburg nur 87.000 Menschen.

„Capitol Post“ beschreibt zusätzlich, dass Deutschland die Finanzierungslücke auffangen muss, die sich dadurch ergibt, dass Großbritannien künftig nicht mehr in die gemeinsame Kasse einzahlt. Der Austritt Großbritanniens wird teuer, wie wir auch an dieser Stelle bereits einmal berichteten. Deutschland muss wahrscheinlich mindestens 15 Milliarden Euro mehr zahlen. Jahr für Jahr. Da wir keine Mehrmandate erlangen, sinkt der rechnerische Einfluss sogar noch. Und dafür zahlen Sie pro Haushalt umgelegt aus unserer Sicht ungefähr 500 Euro jährlich.

Deutschland wird also zur noch lukrativeren Melkkuh. Und so benimmt sich dieses Land auch, heißt es sinngemäß bei „Capitol Post“. Denn die Leitmedien berichten über diese Zusammenhänge so nicht. Auch darüber nicht, dass die Sitze aus Großbritannien zu annähernd 50 % in Frankreich landen werden, in Spanien und in Italien.

