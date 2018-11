EU verbietet Strohhalme – und vergisst zahlreiche Menschen…

(No Ratings Yet)

Die EU hat wieder Gutes geleistet. Jetzt wird die EU den Kampf gegen Plastik aufnehmen. Und gegen Strohhalme, die aus Plastik sind. Die EU verbietet nach Meinung von Kritikern jedoch am falschen Ende. Die Strohhalme könnten wichtig werden….

EU will alles verbieten….

Die EU möchte wegen der annähernd 140 Millionen Tonnen Müll auf den Weltmeeren das Plastik verbannen, das aus Einweg-Nutzungen entsteht. Das gilt zunächst als löblich. Schließlich möchte niemand ernsthaft, dass die Weltmeere weiter verschmutzen und Tiere elendig und im wahrsten Sinne des Wortes krepieren.

Nur: Die EU übertreibt es, sofern Kritiker Recht haben. Die meisten Plastik-Spuren in den Meeren kommen nicht aus Europa. Asien und auch Afrika schütten über ihre Flüsse viel mehr Plastik in die Wassermassen der Welt. Grund sind die Abfallentsorgungssysteme, die schlicht unzureichend ausgebaut wurden. Die EU könnte nach Meinung der „Frankfurter Rundschau“ helfen. Stattdessen verbietet sie hier in Europa.

Die „Neue Westfälische“ wiederum meint, die EU sollte allerdings auch bedenken, was sie dort verbietet. Trinkhalme zum Beispiel sind verboten. Nur: Es gibt zahlreiche Menschen, die auf solche Trinkhalme angewiesen sind. Nicht nur Kinder, sondern auch Senioren oder Kranke. Einen Trinkhalm aus Pappe wird es nicht geben. Aus Metall produzierte Trinkhalme haben sich des Geschmacks wegen nicht durchgesetzt. Manche verwenden Maccaroni. Nur: Woher im Alltag nehmen und nicht stehlen?

Es mag lächerlich klingen: Aber die Redaktion schließt sich der Meinung an. Nicht alles, was nach „gut“ aussieht, ist „gut“. Verbote, die so pauschal sind, kosten an vielen Stellen Lebensqualität. Viel besser wären Verbote zudem in Asien und Afrika aufgehoben. Dort wären sie keine Symbolpolitik wie hier, sondern real hilfreich. Nur so weit reicht die EU nicht. Wie wäre es mit höheren Pfandgeldern, um auch einmaligen Verwendungen mehrfache werden zu lassen?