EU-Wahl: Bleibt Merkel, verliert die Union…

Die Niederlagen der Union bei den Landtagswahlen sind fast überall Thema. Nun hat ein Journalist, der renommierte politische Beobachter Wolfram Weimer, eine „große Gefahr“ für die Union bei der Europawahl ausgemacht. In der Talksendung von Markus Lanz brachte er einen Verbleib von Merkel als Parteivorsitzende in der Union und die Folgen für die Wahl auf den Punkt. Er ist der Meinung, die AfD könnte dann in Deutschland sogar die stärkste politische Kraft werden.

Das Personal sei zu lange im Amt…

Der Journalist betonte, das Personal sei zu lange im Amt. Dies wiederum würde Ermüdungserscheinungen mit sich bringen, die sowohl in der Union wie auch bei den Wählern dann zu beobachten seien. Zudem attestierte er den herrschenden Volksparteien, sie würden schlecht regiert haben. Die Zukunft von Angela Merkel sei insofern infrage zu stellen, als sie zwar bis zum Ende der Legislaturperiode als Kanzlerin im Amt bleiben könne. Dies jedoch würde wöchentlich immer unwahrscheinlicher. Die Chance sinkt seiner Ansicht nach offensichtlich auch dann und damit, wenn Angela Merkel auch der Partei noch vorsitzt.

Am 28. Oktober wird in Hessen die nächste Wahl anstehen. Direkt im Anschluss danach kann es für die Union bereits um die politische Zukunft gehen. Es sieht nach den jüngsten Umfragen so aus, als solle die Partei die Mehrheit dort verlieren, die sie noch zusammen mit den Grünen hält. Die Union kann abgelöst werden, wenn etwa die Grünen sich zusammen mit den Sozialdemokraten und der Linken auf die Bildung einer grün-rot-roten-Koalition verständigen sollten. Spätestens dann wird sich für Merkel zumindest innerhalb der Partei massiver Widerstand regeln. Dies hatte Gerhard Schröder erlebt, als der innerhalb der SPD als Bundeskanzler nicht mehr Parteivorsitzender bleiben konnte.

Kurze Zeit später verlor er die nächsten Wahlen. Ein Schicksal, das Angela Merkel bei der Europawahl auch droht.