EU-Wahl: Merkel lacht über Manfred Weber (CSU-Kandidat für EU-Kommissionspräsidentschaft), oder?

(No Ratings Yet)

Angela Merkel müsste sich mit ihrem Kontrahenten Emmanuel Macron auf Manfred Weber als EU-Kommissionspräsident einigen, wenn der es tatsächlich werden soll. Die Kandidatur wird im Ministerrat (Regierungschefs der EU-Länder) verhandelt. Nach den vorliegenden Informationen wird Merkel Weber eher nicht durchsetzen. Sie möchte lieber den Vorsitz der Europäischen Zentralbank (EZB) für einen Deutschen.

Weber hat eventuell keine Chance

Für die Öffentlichkeit sieht es so aus, als würde am Sonntag – in Deutschland – bei der EU-Wahl der neue Präsident der Kommission gewählt. Dem ist nicht so. Es geht nur um das Parlament. Weber ist Fraktionschef der konservativen Gruppierung EVP. Das ist der Grund, weshalb er Favorit ist. Nur: Angela Merkel wird wissen, dass Macron Weber gar nicht haben möchte.

Dementsprechend hallt jetzt noch ein Bericht der „EU Observer“ nach. Angela Merkel soll diesem Bericht nach beim Sondergipfel der EU vor einer Woche gedrängt haben, Jens Weidmann als Präsident der Bundesbank solle Nachfolger von Mario Draghi werden. Der ist Chef der EZB und wird im Herbst sein Amt quittieren müssen.

Manfred Weber wiederum würde zum Opfer der Personaldiskussion. Angeblich hat auch die CSU, die Partei Manfred Webers, schon wieder Angst um ihren Kandidaten. Es heißt, er würde möglicherweise lediglich Präsident des EU-Parlaments. Da Macron schon offiziell seine Aversion gegen Weber kundgetan hat, wäre dieses Szenario sogar verständlich.

Die Entscheidung fällt zwei Tage nach der EU-Wahl. Die EU-Chefs der einzelnen Länder treffen sich in Brüssel zu einem Sondergipfel. Dort geht es um die guten Jobs in der EU, vor allem also um die EZB und die EU-Kommission. Die Kanzlerin hat noch im Ohr, dass Macron auf keinen Fall Weber als EU-Kommissonspräsident haben möchte. Wenn Sie dafür Weidmann als EZB-Chef bekommt – wie sieht die Entscheidung dann aus?