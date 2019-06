Facebook schafft neue Weltwährung „Libra“

(No Ratings Yet)

Die Social Media Plattform Facebook will nach eigenen Angaben die „Welt mit einer eigenen Kryptowährung verbessern“. Diese „Weltwährung“ soll „Libra“ heißen und schon nächstes Jahr starten. Die „Krypto-Expertin“ Jen Buakaew, Beraterin eines EU-Blockchain-Projektes, ist von dem Plan der neuen Kryptowährung begeistert: „Libra werde alles verändern“, sagte sie gegenüber „Business Insider“.

Etablierte Marktforscher sehen das Vorhaben allerdings skeptisch. Die Analystin Aurelie L’Hostis vom Markforschungsunternehmen „Forrester“ sagte gegenüber der „Wirtschaftswoche“: „Höchstwahrscheinlich werde Libra erfolgreich sein – jedoch als Transaktionssystem und nicht als Währung.“

Das digitale Geld soll mit Partnern wie Visa 2020 an den Start gehen. Wie soll das Zahlungsmittel jedoch nach den Vorstellungen von Facebook funktionieren? Laut Facebook soll die Hälfte aller Erwachsenen auf der Welt (ca. 1,7 Milliarden) kein eigenes Bank-Konto haben. Genau diesen Menschen solle „Libra“ dann bei ihren Geldgeschäften „helfen“. Facebook behauptet, mit dieser Krypto-Weltwährung eine stabile digitale Währung zu schaffen, zu der jeder in der ganzen Welt Zugang habe.

Nutzer der Kryptowährung sollen mit Libra ganz einfach weltweit einkaufen können, ohne Währungen umrechnen zu müssen und Geld dabei zu verlieren, so die Idee von Facebook. Zudem könnten so hohe Transaktionskosten zwischen internationalen Banken vermieden werden. Zahlreiche Unternehmen wie PayPal, Uber, mastercard, VISA, ebay, Spotify oder vodafone unterstützten das Projekt bereits.

Der Unterschied zu anderen Krypto-Währungen soll sein, dass Libra an spezifische nationale Währungen gekoppelt ist. Jedem Libra soll ein realer Gegenwert an nationalen Währungen gegenüberstehen, um Kursschwankungen zu vermeiden und somit Zahlungssicherheit für Kunden und Händler zu gewährleisten. Wie Facebook mit Libra Geld verdienen will, ist noch nicht klar. Wie hoch die Transaktions-Gebühren dafür sein sollen, hat Facebook auch noch nicht veröffentlicht.

Die Idee einer Weltwährung ist nicht neu. Watergate.tv berichtete. An der Bargeldabschaffung wird ebenfalls eifrig gearbeitet. Wir publizierten dazu bereits zahlreiche Artikel. Sehen Sie sich hier die genauen Analysen an….