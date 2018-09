„Feindliche Übernahme“ – Das Buch von Thilo Sarrazin ist da. Die SPD tobt

(No Ratings Yet)

Die SPD tobt. Ihr Parteimitglied Thilo Sarrazin hat jetzt sein neues Buch „Feindliche Übernahme“ vorgestellt. Es geht um den Islam, der den Fortschritt in dieser Gesellschaft behindere und die Gesellschaft sogar bedrohe. Die SPD in Person etwa des Generalsekretärs Lars Klingbeil überlegen sich „mögliche Konsequenzen“, wenn sie dieses Buch bewertet haben. Ein bemerkenswerter Vorgang. Zeigt er doch, welche demokratischen Spielregeln dort gelten.

Buch ist Buch

Ein Buch ist eine Geschichte, eine Faktensammlung, eine gewichtete und bewertete Faktensammlung und vielleicht (auch) eine Meinungsäußerung. So weit bekannt, hat Sarrazin niemals gefordert, die Islamisten etwa für deren Religionsausübung zu bestrafen, er hat nicht gehetzt und nicht zu Gewalttaten aufgerufen. Dennoch scheinen sich die Gemüter der SPD nicht zu beruhigen.

Der Mann war in Berlin Innensenator und somit relativ prominenter Sozialdemokrat. Wenn er jetzt seine – subjektiv ausgewählten – Fakten präsentiert, dann ist das notwendig eine Meinungsäußerung. Mehr aber auch nicht. Eine vielleicht unvollständige, vielleicht sogar falsche Faktensammlung.

Aber er darf sich dem normal-gültigen Verständnis nach in der Regel äußern, ohne etwa eine Parteimitgliedschaft zu verspielen. Die Parteien bekommen sogar Geld dafür, dass sie Menschen integrieren und dabei die Demokratie stärken. Die SPD aktuell versucht im Namen von Lars Klingbeil zu erklären, die SPD-Mitgliedschaft würde Sarrazin lediglich nutzen (wollen), um sein Anliegen vorzutragen. Er sei inhaltlich nicht bei der SPD. So der Generalsekretär. Das ist wiederum ein Anliegen, das wir nicht nachvollziehen können. Denn an sich müsste die Partei daran interessiert sein, dass debattiert wird. Und dazu zählen schlicht auch solche Meinungen wie die von Sarrazin. Wir werden dies für Sie beobachten, denn mittlerweile steht zu befürchten, dass Figuren wie Sarrazin tatsächlich aus der Partei bzw. den großen Parteien herausgeschmissen werden sollen. Immerhin ist Sarrazin bekannt genug, um dennoch großes Gehör zu finden. Dies ist offenbar wichtig genug, um ihn nicht in der Partei halten zu können.