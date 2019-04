Friedensnobelpreis an „Greta“: Wir sprechen uns alle selbst heilig

(No Ratings Yet)

Greta Thunberg, die Aktivistin zugunsten der Umwelt, 16 Jahre als, aus Schweden und nach Meinung von Kritikern offenbar vereinnahmt durch Medien und Politik, hat jetzt sogar den Papst besucht. Nachdem ein Bischof (aus Berlin) kürzlich noch einen Vergleich mit „Jesu in Jerusalem“ und dessen Einzug dort angestellt hatte, ein nächstes Symbol zu Ostern.

Wir hatten die Aktivistin bereits als Vertreterin einer neuen Weltreligion bezeichnet. Offenbar geht die Umarmung der Öffentlichkeit noch wesentlich schneller als gedacht. Nun haben Abgeordnete aus Norwegen sie als Empfängerin für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das Rad dreht sich schneller.

Wenige Komitee-Mitglieder aus Norwegen entscheiden

Wichtig zu wissen, dass sich das Komitee in Norwegen ohnehin nur aus fünf Menschen zusammensetzt, die vom Parlament gewählt werden. Dessen Zusammensetzung wiederum soll die Verteilung der politischen Kräfte auch im Komitee vorgeben. Links wie rechts. Fünf Menschen also, die, anders als bei den sonstigen Nobelpreisen, die in Schweden für wissenschaftliche Leistungen vergeben werden, gerne auf politisch vielbeachtete Figuren zurückgreifen müssen. So fand sich Barack Obama schon zu Beginn seiner Amtszeit plötzlich als Friedensnobelpreisträger geadelt. Fast schüchtern wehrte er sich, wohl wissend, was da in seiner Schaffensperiode noch kommen könne.

Einerlei: Greta Thunberg soll – möglicherweise – den Friedensnobelpreis erhalten. Weil sie sich für den Klimaschutz so überaus hartnäckig einsetzt. Frei von Zynismus weisen wir darauf hin, dass es schlechterdings nicht vorstellbar ist, „der Mensch“ würde sich dem Klimawandel entziehen können. Diese Redaktion leugnet den Klimawandel nicht, sie ist lediglich der Auffassung, dass klimatischer Wandel Teil der Erdgeschichte ist und sich in großen Zyklen auf die vorgeschlagene Weise gar nicht verhindern lässt. Anders, als etwa die Plastikansammlungen in den Weltmeeren – und selbst die nur zu kleinsten Teilen durch Verhaltensänderungen in der westlichen Welt. Und dennoch müssen wir uns mit unseren Existenzbedingungen und Verhaltensweisen auseinandersetzen. Fraglos.

Diskussion ist schon einmal ein guter Anfang. Der Meinungsstreit verschiedener wissenschaftlicher Richtungen. Ausgetragen in freier Öffentlichkeit. Quasi-religiöse Bewegungen allerdings vernebeln die Sinne. Und der Friedensnobelpreis zählt dazu. Unserer Meinung nach.