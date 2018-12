Frohe Weihnachten: Mit Watergate – und mit der CIA

(No Ratings Yet)

Wir wünschen Ihnen weiterhin ein frohes Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben. Aus diesem Anlass haben wir uns dazu entschlossen, auch die CIA noch einmal mit an Bord zu holen. 1947, wie www.heise.de erinnert. Der US-Auslandsdienst kümmerte sich nicht nur um die Geheimdienste aus anderen Ländern, sondern auch um die heimische Gesundheit. Unter anderem durch Weihnachtsbäume.

Anweisung bis 2002 gültig

Die Anweisung, die auf die CIA zurückgeht, war bis zum Jahr 2002 gültig. Schön geheim übrigens. Es ging darum, wie Weihnachtsbäume innerhalb des Geheimdienstes einzusetzen seien. Lediglich in einem „angemessenen Umfang für brandsichere Gebäude mit Sprinkleranlage“. Wer den Christbaum auch noch schmücken wollte, durfte dafür lediglich Materialien nutzen, die nicht schnell entflammen. Wer Licht haben wollte, musste auf elektrische Kerzen zurückgreifen. Tanzen war offenbar streng verboten. Genehmigungen konnte nur der Vorgesetzte erteilen. Per Sondererlaubnis.

Das ist noch verständlich – es ging ja schließlich um die Sicherheit in den eigenen Gebäuden. Doch die Anweisungen gingen ab dem Jahr 1975 weiter. Bis hinein in die private Sphäre. Die Empfehlung lautete, dass Christbäume – oder Tannenbäume – nicht nahe an Wärmequellen platziert werden sollten. Wer sie beleuchten wollte, sollte auf ein „Sicherheitszertifikat der Underwriters Laboratories (UL)“ zurückgreifen. Wer „schenken“ wollte, sollte ebenfalls auf ein solches Zertifikat achten. Die CIA kümmerte sich gleichfalls um Autofahrer: Vorsicht hieß es. 50 % aller tödlichen Unfälle gingen auch auf den Alkoholkonsum zurück.

Sogenannte Handreichungen aus dem Jahr 1984 widmeten sich sogar ganz speziell dem Thema Alkohol im Straßenverkehr. Die Agenten erhielten „wertvolle Tipps“, wie sie sich bei „trinkfreudigen Gästen“ selbst schützen könnten. Erstaunlich, da insbesondere der CIA wiederum massive Probleme mit bekannten alkoholfreudigen Agenten unterstellt werden. So etwa mit William Lee Harvey. Seines Zeichens „James Bond“ der CIA, so Heise.de.

Wir geben Ihnen keine Empfehlungen, sondern wünschen Ihnen einfach nur ein frohes Weihnachtsfest.