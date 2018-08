Geheimdienste erwarten offenbar Bürgerkriege in Deutschland und Europa

(No Ratings Yet)

Die CIA verfasste bereits 2008 eine interne Studie, in der bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschlands und Europas Städten vorhergesagt wurden. In der Prognose der CIA soll Deutschland spätestens im Jahre 2020 nicht mehr regierbar und Europa vollkommen destabilisiert sein. Die Gründe für die bürgerkriegsähnlichen Zustände sieht der ehemalige CIA Direktor Michael V. Hayden im Werteverfall, in der zunehmenden Islamisierung, in Massenarbeitslosigkeit sowie dem fehlenden Integrationswillen von Migranten:

„Die europäischen Länder beherbergen heute bereits große Parallelgesellschaften und müssen in der Zukunft mit besonders starkem Wachstum der muslimischen Bevölkerung rechnen, während die Zahl der einheimischen Nicht-Muslime mit sinkenden Geburtenraten schrumpfen wird. Die soziale Integration von Migranten wird für die meisten Aufnahmeländer eine große Herausforderung darstellen und das Potenzial für Unruhen und Extremismus wird sich weiter erhöhen.“

2008 berichtete die Washington Post über diese Studie. Damals interessierte sich noch niemand dafür. Die Prophezeiung wurde als Panikmache abgetan. Alternative Medien, die darüber berichteten, wurden als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Heute sind wir jedoch schon sehr nahe an der Verwirklichung dieser Prognose. In vielen Ballungszentren und Städten Deutschlands und Europas gibt es schon heute „No-Go-Areas“. Es vergeht kaum ein Monat, in dem in Europa nicht von Unruhen und gewaltsamen Krawallen durch Migrantenbanden berichtet wird.

Wie sehr der Rechtsstaat Deutschland erodiert, zeigt sich besonders an dem abstrusen Beispiel von Sami A. Ein deutsches Gericht hat verfügt, dass der bereits abgeschobene Islamist, Gefährder und ehemaliger Leibwächter des Al-Quaida-Chefs und Terroristen Osama Bin Laden wieder nach Deutschland zurückgeholt werden soll. Die CIA geht davon aus, dass Teile Europas regelrecht „implodieren“ und die Europäische Union in ihrer derzeit bekannten Form auseinanderbrechen werde. Auch von diesem Szenario sind wir nicht mehr weit entfernt. Die EU könnte schon sehr bald zerfallen. Der Norden und der Osten der EU zeigt schon deutliche Abspaltungstendenzen. Mit Italien beginnt nun auch die sogenannte „Kern-EU“ zu bröckeln