GEZ: Service dringt in jedes Zimmer ein…

Der Beitragsservice der öffentlich-rechtlichen Sender hat in jüngster Zeit Auftrieb erhalten. Durch ein Urteil, bei dem Kritiker verstummten. Die Verfassungsgerichtsbarkeit sieht keinen Anlass, den Zwangssendern das Zwangssenden gegen Zwangsgebühren zu verbieten. Nun werden wieder andere Skandale bekannt, die zeigen, wie gierig die Gemeinschaft eigentlich ist. So hat der „Beitragsservice“ in Sachsen zugelangt. Die Betreiberin einer Pension muss annähernd 1.000 Euro zahlen, ohne dass irgendjemand den Service der öffentlich-rechtlichen Betreiber hätte nutzen können. Die Pension hatte geschlossen.

Geschlossene Räume: Geld her

Die Pension kann nach Auffassung des Service allerdings erst ab einer Pause in Höhe von drei Monaten oder länger die Gebühren verweigern. Sie hatte es in diesem Beispiel lediglich auf eine Pause von zwei Monaten gebracht, im Januar und im Februar. Also muss sie zahlen.

Die Pension hatte geschlossen, weil im Winter keine Gäste zu erwarten waren. Die Beitragsservice-Kundigen indes kassieren zwar rechtlich korrekt, aber inhaltlich unbegründet weiter. Keine Gäste können auch nicht gucken. Und auch nicht gucken wollen. Das wiederum ist auch der Tenor eines Beitrags eines Vereins „Genug GEZahlt! e.V.“

Der ist der Meinung, dass die starren Gesetze schlicht abgeschafft werden müssten. Die passten nicht in die Landschaft, wie dieser Fall zeigt. Dafür müssten auch die Rundfunkstaatsverträge gekündigt werden, so die Auffassung der Vereinsführung. Dies solle dazu führen, neue Verträge auszuhandeln, die in diesem Sinne also moderater sind als die offenbar falschen, die hier angewandt werden.

Jedenfalls ist das staatliche Zwangsfernsehen offenbar nicht geeignet, so die Meinung dieser Redaktion, in dieser Frage den Anforderungen eines modernen öffentlich-rechtlichen Fernsehens zu erfüllen. Ohnehin sind die Sendungen auf mehr ausgerichtet, als die bloße möglichst „objektive“ Information. Muss ein Staat Talkshows anbieten? Basierend auf Zwangsgebühren? Finanziert von Menschen, die den Empfang technisch wie hier ausgeschlossen haben?

Die GEZ-Kritiker haben Recht.