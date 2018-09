Grabplatte MERKEL: Schweiz rätselt über Kanzlerin

(No Ratings Yet)

Wenn es nach einem Beitrag in der „NZZ“ geht, der renommierten „Neuen Züricher Zeitung“, dann wird Angela Merkel in Deutschland diese Gesellschaft noch beerdigen. Sie sei eine Grabplatte, „die sich auf Deutschland gelegt“ habe, so Hans-Hermann Tiedje. Der Journalist hat dies in einem Gastbeitrag für die Schweizer Zeitung dargelegt – und offenbar bei der Redaktion in der Schweiz damit Gefallen gefunden. Redaktionen sind für gewöhnlich geneigt, gerade konservative Chefredaktionen, allzu barsche Formulierungen auch zu bemängeln. Dass Tiedje dort schreiben darf, zeigt: Die Schweiz wundert sich.

Kanzlerin schafft Probleme

Tiedje bemängelt vor allem, dass Deutschland im „vierten Jahr“ mit der immerselben Krise beschäftigt sei. Diese habe inzwischen sogar den gesamten Kontinent im Griff: Die „Migrationskrise“. Diese habe sowohl dieses Land „von Grund auf“ verändert und auch die EU an eine Weggabelung geführt: wohin soll die Reise geht.

Für all das steht Merkel mit ihrer Kanzlerschaft. Nur die Medien in Deutschland, alternative Medien sprechen hier von „Leitmedien“, würden sich noch als „Sprachaufsicht“ betätigen. Weichspüler für die veröffentlichte Meinung und Darstellung. Er beklagt sogar, „Meinungsfreiheit“ würde in Deutschland nicht mehr sichtbar sein. Das Land habe einen immensen Kontrollverlust erlebt, der offenbar Merkels Macht schwinden lässt. Nur, dass niemand adäquat darüber spricht oder schreibt.

Macron habe zudem schon lange die Macht in Europa übernommen. Trump nehme die Kanzlerin nicht ernst. „Wir schaffen das“ ist nur noch ein leerer Spruch. Vielmehr sei Deutschland zu einem Land mutiert, das sich offenbar selbst hasse. Wer also Kindergeldzahlungen in das Ausland moniere, wird die Migrationspolitik erwähnt, würde als „Hassprediger“ betitelt – oder wahlweise gleich Nazi. Sein Fazit: Ein Schwerverletzter und ein Halbtoter, Union und SPD, würden Deutschland regieren. Nur, dass dies in Deutschland die Leitmedien so kaum thematisierten. Sein Wunschkanzler sei Sebastian Kurz.

Vielleicht kommt der deutsche Kurz früher als gedacht? Die Kanzlerin wird am 17. Juli 2019 65. Dies ist der Tag des Ruhestands.