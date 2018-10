Groteske Aussagen des Papstes: „Abtreibung ist Auftragsmord“

(No Ratings Yet)

Die Aussagen von Papst Franziskus zum Thema Abtreibung haben selbst Autoren der Mainstream-Medien vor den Kopf gestoßen. So schreibt die „Süddeutsche“, der Papst „verhöhne sich selbst“. Er mache sich mit seinen unbedachten Äußerungen unglaubwürdig. Der Grund: Der Papst hatte Schwangerschaftsabbrüche mit Auftragsmord verglichen.

Als Franziskus zum Papst ernannt wurde, hatte er Barmherzigkeit zum Leitmotiv seiner Amtsführung erklärt. Die katholische Kirche dürfe nicht mehr nur um sich selbst kreisen, sondern ihre Lehre müsse sich an der Wirklichkeit orientieren und menschlich sein. Doch was der Papst jetzt von sich gibt, lässt seine einstigen Absichten wie blanken Hohn aussehen, seine Worte zu Makulatur werden.

Bei seiner Generalaudienz am Mittwoch sagte Franziskus: „Eine Schwangerschaft abzubrechen, ist wie jemanden zu beseitigen. Ist es richtig, ein menschliches Leben zu beseitigen, um ein Problem zu lösen? Ist es richtig, einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen? Einen Menschen zu beseitigen, sei wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen“, so Franziskus weiter.

Abtreibung ist für die katholische Kirche tabu und eine schwere Sünde. In Argentinien, dem Heimatland Franziskus‘, war im August ein Gesetz zur Legalisierung von Abtreibungen gescheitert. Nicht zuletzt wegen des massiven Widerstands der katholischen Kirche. Die Äußerungen des Papstes sind schlicht die einer autoritären Kirche, die jeden, der von den Dogmen der Kirche abweicht, bestraft. Frauen, die sich in Notlagen oder in einer Situation der Ausweglosigkeit befinden, werden vom Papst abgeurteilt. Der Papst zeigt genau damit die Seite der Kirche, die er einst als unerbittlich bezeichnete. Derlei Aussagen sind inakzeptabel; vor dem Hintergrund, dass es in der katholischen Kirche tausendfachen sexuellen Missbrauch gibt, noch vielmehr.

Franziskus ist nun seit fünf Jahren Papst. Doch genau diese Missstände konnte auch er nicht beseitigen. Das auf Jahrhunderten aufgebaute System, das durch Schweigen und Klüngel so gut funktioniert, besteht noch immer gleichermaßen. Papst Franziskus bezieht bei all den Problemen und Missständen der Kirche kaum Stellung. Er bleibt wenig greifbar, fällt durch abstruse Äußerungen auf. Sicherlich sind Abtreibungen ein ethisches Dilemma. Frauen, die sich zu der schweren Entscheidung einer Abtreibung durchringen, werden mit gewissenlosen Mördern gleichgesetzt. Das ist ein unhaltbarer Zustand.