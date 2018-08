Grün und gut: Klimaschutz in die Verfassung – das politische Abenteuer des Anton Hofstreiter

(No Ratings Yet)

Der grüne Fraktionschef Anton Hofreiter möchte der Menschheit eine weitere Bürde aufladen. Der Klimaschutz zählte zu den Grundrechten, ginge es nach ihm und wohl seiner Partei. Der Klimaschutz solle in die Verfassung. Als Ziel, wie es die Regierung im Jahr 2015 mit dem Klimaabkommen bereits beschrieben hatte. Die Erderwärmung soll mit solchen Maßnahmen um maximal 2 Grad steigen. Als ob jemand an der Heizung drehte, so Kritiker.

Seltsames Verständnis von den Grundrechten

Grundrechte, so hat es jedenfalls die hiesige Redaktion gelernt, im Studium, sind Rechte des Bürgers gegen den Staat. Rechte, die nicht ohne Weiteres abgeschafft werden können. Teils gar nicht. Es ist ein Grundrecht, dass die Menschenwürde gewahrt werden muss – dieses Recht allerdings haben wir nur dem Staat gegenüber. Allen anderen Menschen gegenüber auch, bei einer Verletzung dieses Rechts auf Unversehrtheit allerdings wird das Strafrecht relevant. Unsere Gegner würden bestraft.

Der Staat darf aber die Würde nicht einfach aufs Spiel setzen. Er würde nicht einfach bestraft, sondern würde zu massiven Korrekturen gezwungen werden. Dem Staat gegenüber haben wir auch das Grundrecht auf Wahrung des privaten Eigentumsschutzes. Sofern dies der Allgemeinheit dient, was wiederum relativ abstrakt ist.

Unserem Nachbarn gegenüber haben wir auch ein Recht auf privates Eigentum. Immer dann, wenn wir es erworben haben. Verletzt er dies, wird er strafrechtlich vom Staat und zivilrechtlich von „uns“ belangt. Der Staat darf uns aber offiziell nicht einfach so enteignen.

Zurück zum Klimaschutz: Ein Grundrecht also würde bedeuten, wir dürften den Staat dafür belange, er müsse den Klimaschutz irgendwie verfolgen. Das aber ist kein Recht gegen einen zu mächtigen oder übergriffigen Staat. Das ist ein politischer Wunsch. Und der kann kein Grundrecht darstellen. Sonst werden die Grundrechte lächerlich. Die sollen uns g e g e n einen übergriffigen Staat schützen.

Wollen die Grünen – oder auch Sie – den Staat dazu verpflichten, alles dafür zu tun, um die Temperaturen konstant zu halten (und Sie an die Zusammenhänge glauben), dann müssten Sie eine bestimmte Partei wählen oder selbst im Bundestag um die Anerkennung ringen. Im politischen, möglichst fairen Wettstreit. Verfassungsrang g e g e n den Staat hat dies nicht. Und kann es logisch nicht haben.