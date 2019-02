Grüne kritisieren Leerflüge der Regierung – und fliegen selbst am meisten

(No Ratings Yet)

Die Flugzeuge der Kanzlerin und anderer Regierungsmitglieder stehen in Flugbereitschaft auf dem Köln-Bonner Flughafen. Alle Regierungsflieger müssen „leer“ nach Berlin fliegen, um ein oder mehrere Regierungsmitglieder für einen Staatsflug aufzunehmen. Allein vergangenes Jahr gab es rund 800 Leerflüge.

Die Grünen haben zu den Regierungsflügen eine kleine Anfrage bei der Bundesregierung gestellt. Der Verteidigungsexperte der Grünen, Tobias Lindner, wollte sich ein Bild vom Ausmaß der Auswirkungen machen, die die Flugbereitschaft in Köln-Bonn hat. Oftmals wurde sogar nur die Besatzung von Bonn nach Berlin geflogen, um dort den eigentlichen Flug anzutreten.

Die 800 Leerflüge haben in den letzten drei Jahren CO2-Emissionen von 12.000 Tonnen pro Jahr verursacht, kritisiert Lindner. Man müsste 340.000 Bäume pflanzen, um die ausgestoßene Menge CO2 zu neutralisieren. Zudem koste die Unterbringung der Flug-Crew in Berlin zusätzliche 26.000 Euro pro Monat. Geld, das der Steuerzahler hinblättern müsse, so Lindner.

Die Grünen fordern daher, die Flugbereitschaft der Regierung baldmöglichst nach Berlin zu verlegen. Angeblich hat die Bundesregierung vor, die Flugbereitschaft der Regierungsfliegern nach Berlin auf den neuen Flughafen BER zu verlegen. Doch das Pleiten-Projekt zieht sich seit Jahren erfolglos dahin. Lindner hält es zudem für verwunderlich, dass es bei den Regierungsfliegern zu so vielen Defekten gekommen ist. Auch die relativ neuen Flugzeuge hätten vielen Pannen gehabt, kritisierte Lindner.

Tobias Lindner, Verteidigungsexperte der Grünen hat sicherlich recht mit seiner Kritik. Doch die Kritik kommt ausgerechnet von der Partei, deren Mitglieder am häufigsten fliegen, wie eine Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen jetzt aufzeigte. Die Grünen-Chefin der Bayern, Katharina Schulze, legte allein 200.000 Flugkilometer in einem Jahr zurück. Dies tat sie nach eigenen Angaben um gegen die Erderwärmung zu kämpfen… Dabei wären einige Ziele, vor allem in Europa, auch gut mit dem Zug erreichbar gewesen. Mit dem Schutz des angeblich vom Menschen verursachten Klimas hat dieses Verhalten einer Partei, die sich selbst als Umweltschützer bezeichnet, recht wenig zu tun.