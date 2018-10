Grüne lassen den uralten Märchenwald in Hessen abholzen

(No Ratings Yet)

Die Grünen in Hessen lassen den Reinhardswald abholzen. Teile des Naturparks sollen Windrädern weichen. Während sich die Grünen noch immer als Partei des ökologischen Gewissens und als Inbegriff des Naturschutzes verkaufen, haben sie als Regierungspartei wenig Skrupel, im Namen der Energiewende jahrhundertealte Baumbestände abholzen zu lassen.

Im nordhessischen Reinhardswald, auch Grimms Märchenwald genannt, sollen Windräder errichtet werden. Die schwarz-grüne Landesregierung forciert dies sogar. Der Wald wird nicht umsonst so genannt, denn dort sind viele der Grimm’schen Märchen entstanden. Jahrhunderte alte Baumriesen, seltene Tierarten, sagenumwobene Burgen – das ist der Reinhardswald, eines der ältesten Naturschutzgebiete des Landes, das größte zusammenhängende Waldgebiet Nordhessens mit Lebensräumen für geschützte Tierarten. Genau dort sollen riesige Schneisen in die Wälder geschlagen und große Windparks gebaut werden.

In den Waldgebieten sollen 20 Windräder gebaut werden, mit einer Höhe bis zu 200 Meter. Ursprünglich waren die Grünen als Naturschützer in der Politik angetreten. Heute sind sie für deren Zerstörung mitverantwortlich. Örtliche Politiker und Bürger protestieren gegen die Abholzung des Waldes. Ein Bündnis kämpft seit Jahren gegen die drohende „Industrialisierung des Reinhardswaldes“ durch riesige Windparks sowie Pipelines und Speicherbecken für Abwässer. Ein noch intakter, weitgehend unzerschnittener und für den Artenschutz unverzichtbarer Lebens- und Erholungsraum für den Menschen drohe vernichtet zu werden, beklagt das Bündnis.

Windparks zu errichten bedeutet nicht nur Abholzung alter Bäume. Intakte Ökosysteme werden zerschnitten, Böden versiegelt und Fundamente erreichtet, um Windfabriken von der Höhe des Kölner Doms in den Wald zu stellen. Der Verlust gewachsener Wälder für die Wildtiere ist unersetzbar, kritisieren Naturschützer. Die Bürgerbewegung „Windwahn“ fordert: „Wer in Hessen Natur und Menschen quält, gehört am 28. Oktober abgewählt“. Die Bewegung fordert die schwarz-grüne Landesregierung auf, die Pläne für die Windkraftanlagen zu stoppen. „Windwahn“ ist ein bundesweiter Zusammenschluss von Bürgerinitiativen, der sich gegen die Umweltzerstörung und Gesundheitsgefährdung durch Windkraftanlagen wendet.