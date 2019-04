Habeck wird Kanzler – oder?

(No Ratings Yet)

Der Grüne Robert Habeck wird immer beliebter. Der Spitzenpolitiker der Partei hat bei den jüngsten Umfragen im Bund weiterhin viele Kritiker auf seine Seite gebracht. Aktuell sind nach einer Umfrage für das „RTL/n-tv“-Trendbarometer 20 % der Befragten der Meinung, er könne dies. 28 % sind der Meinung, AKK sei die geeignete Kanzlerin.

Habeck und AKK machen Druck….

Die SPD gerät dabei ins Hintertreffen. Immerhin schafft der Vizekanzler Olaf Scholz aber einen Wert von 24 %. Die Vorstandschefin jedoch, Andrea Nahles, muss sich demgegenüber mit einem Stimmenanteil von 9 % bescheiden. Die hat in der Regel oder der Erwartung nach den Erstzugriff auf die Kandidatur der SPD.

Wenn es zu einer Direktwahl zwischen AKK und Habeck käme, würde sich dessen Lage sogar noch verbessern. Der Grüne läuft dann nur 3 Prozentpunkte hinter AKK ein. Die bekäme 28 %, Habeck 25 %. Auch in einem Zweikampf zwischen AKK und Scholz stünde es nur 28:25 für AKK. Wenn die aktuelle CDU-Vorsitzende hingegen gegen die SPD-Vorsitzende antreten würde, wäre die Wahl klar: AKK erhielte demnach derzeit 32 %, während Nahles auf lediglich 14 % käme.

Deshalb sind die Grünen derzeit sogar in der Lage, möglicherweise einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Immerhin regieren die Grünen im Bundesland Baden-Württemberg in einer grün-schwarzen Koalition unter dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Möglicherweise wird die grüne Partei zumindest einen Spitzenkandidaten aufstellen müssen, der sich um das Kanzleramt bewirbt, heißt es. Also Robert Habeck.

Die nächsten Bundestagswahlen finden nominell 2021 statt. Es kann jedoch nach Meinung von Kritikern und Beobachtern bereits zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, wenn sich die Situation in der GroKo, gerade hinsichtlich der Umfragen, weiterhin zuspitzt. Die Ablehnung von Andrea Nehles jedenfalls ist ein deutliches Alarmsignal.