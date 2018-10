Heiko Maas: Die lange Liste der Erfolglosigkeit

(No Ratings Yet)

Heiko Maas ist und bleibt erfolglos. Die SPD rauscht auch in den Umfragen nach unten, der Außenminister hingegen ist auf Reisen, wie es süffisant der Blogger „Norbert Häring“ beschreibt. Der listet noch einmal die Legitimation von Heiko Maas auf. Wahlerfolge, die es nicht gibt. Es lohnt sich.

Heiko Maas hat nur verloren…

Der Justizminister kommt aus dem Saarland. Dem Land, in dem Oskar Lafontaine mit seinen Wahlerfolgen Geschichte schrieb. 1992 wurde Maas dort Juso-Vorsitzender. Mit Unterstützung des großen Meisters. 1994 zog er als solcher in den Landtag ein. Mit Unterstützung des großen Meisters. Heiko Maas fing an, Karriere zu machen. Er wurde Staatssekretär. Mit Unterstützung des großen Meisters. Und 1998 im Saarland sogar Minister. Mit Unterstützung…

1999 dann, Lafontaine war in die große weite Berliner Welt gezogen, ging Maas mit der SPD im Saarland in die Wahl. Die SPD verlor die Regierungsbeteiligung. Sie schaffte es nicht mehr zur absoluten Mehrheit, sondern kam auf 44 %. Maas wurde Oppositions-Fraktionschef der SPD. 2004 war Maas Spitzenkandidat. Nicht für alle Fans offenbar: Die SPD brach ein – 31 % aller Stimmen vereinigte sie auf sich. 2007 holte die SPD Heiko Maas dennoch in das Bundespräsidium.

2009 war Maas wieder Spitzenkandidat der SPD im Saarland. Die Partei schaffte 24,5 %. Das schlechteste denkbare und gemessene Ergebnis aller Zeiten. 2012 dann wurde Maas erneut Kandidat, die Wahl war vorgezogen worden. Das Ergebnis: 30 % und fünf Prozentpunkte hinter der Union.

Ein Jahr später wurde Maas Justizminister. 2017 dann schaffte er es, mit seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz die Republik gegen sich aufzubringen. Die SPD ging bei den Bundestagswahlen unter. Nun ist er Außenminister. Kein Kommentar vonnöten, meinen viele Beobachter. Was hat Heiko Maas gegen die SPD in der Hand?