Im Kanzleramt explodieren die Kosten

Die Große Koalition kostet viel Geld. Immer mehr Geld, denn seit 2014 sind die Kosten und Ausgaben für Personal und Verwaltung um fast 40 Prozent in die Höhe geschnellt. Besonders stark sind die Budgets im Kanzleramt und im Innenministerium gewachsen, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die FDP-Fraktion hat die Budgetpläne der Ministerien im Bundeshaushalt ausgewertet. Während die Bundesministerien im Jahr 2014 noch rund 2,5 Milliarden Euro für Personal und Verwaltung ausgegeben haben, sollen es im Jahr 2020 schon 3,5 Milliarden Euro sein. Besonders auffällig seien die Kostensteigerungen im Kanzleramt, im Innenministerium und im Familienministerium, so der Bericht.

Das Budget des Kanzleramts ist um 112,8 Prozent gestiegen und das Innenministerium um 104,5 Prozent. Die FDP kritisiert die Kostensteigerungen scharf: „Seit die GroKo regiert, sind die Kosten für Personal und Verwaltung in den Ministerien in die Höhe geschossen – alleine für neue Stellen um knapp 32 Prozent“, so der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Die Minister von Union und SPD würden „ihre Ministerien schamlos mit Personal aufblähen“.

Bei den Kosten für Personal und Verwaltung handelt es sich um das Budget, das das jeweilige Ministerium oder das Kanzleramt selbst für Kosten wie Mieten oder Baumaßnahmen veranschlagt. Die Personalausgaben umfassen alle Stellen vom Minister über die Staatssekretäre und Spitzenbeamte bis hin zu den Fachabteilungen.

Nicht nur die Verwaltungskosten im Kanzleramt sind gestiegen. Die Kanzlerin persönlich will einen Hubschrauber-Landeplatz für das Kanzleramt haben. Kosten: Schlappe 460 Millionen Euro. Jenseits der Spree bekommt das Kanzleramt im Westen ein ganzes neues Bürohaus mit Hubschrauberlandeplatz. In acht Jahren soll der 460-Millionen-Bau fertig sein. Da die Baupreise derzeit rasant steigen, dürften die 460 Millionen wohl nur ein Kostenvoranschlag sein, der um mindestens 100 Millionen Euro überstiegen werden dürfe. Wenigstens ist in acht Jahren Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin – hoffentlich!