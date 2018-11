INF-Abrüstungsvertrag – Maas „zerschlägt Porzellan“

(No Ratings Yet)

Im Oktober hatte Trump angekündigt, aus dem INF-Abrüstungsvertrag aussteigen zu wollen. Der Abrüstungsvertrag wurde zwischen den USA und der Sowjetunion 1987 vereinbart und verbietet beiden Parteien den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometern. Trump wirft Russland allerdings vor, gegen den Vertrag zu verstoßen.

Russland weist die Vorwürfe zurück und wirft wiederum der US-Regierung vor, gegen den Vertrag zu verstoßen. Russland will allerdings am INF-Vertrag festhalten und hat dem Ersten Ausschuss der UN-Generalversammlung einen Resolutionsentwurf vorgelegt, mit dem der INF-Vertrag erhalten werden soll. Das internationale Abrüstungs- und Sicherheitskomitee der UN-Generalversammlung lehnte die Aufnahme des russischen Resolutionsentwurfs jedoch ab. Wie zu erwarten stimmten die USA gegen den Entwurf.

Maas glänzt mit diplomatischem Fauxpas

Doch auch Länder wie Italien, Kanada, Frankreich und vor allem Deutschland stimmten ebenfalls gegen den russischen Resolutionsentwurf. Eine sehr kurzsichtige Entscheidung, denn im Falle eines militärischen Konflikts zwischen den USA und Russland wäre Europa als Kriegsschauplatz sofort und direkt betroffen. Vollkommen unverständlich ist die Aussage von Außenminister Heiko Maas. Er sieht Russland allein in der Pflicht, sich an den INF-Vertrag zu halten. Er und die Merkel-Regierung berufen sich auf eine Erklärung des Nato-Gipfels im Juli, die besagt, dass sich die USA an den Vertrag hielten, während Russland dies nicht tue. Es überrascht wenig, dass die Nato Russland für den Bruch des INF-Vertrags verantwortlich macht. Das passt in die Feindbildkonstruktion.

Ehemalige Polit-Größen warnen vor Kündigung des Vertrags

Viele ehemalige Politiker wie Hans-Jochen-Vogel, Gerhard Schröder oder Franz Müntefering warnen vor dem neuen atomaren Aufrüsten, aber auch der ehemalige sowjetische Präsident, Michael Gorbatschow, der den Vertrag selbst unterzeichnet hat. In dem Text, den ehemalige SPD-Politiker verfasst haben, heißt es, „der bisherige Abrüstungsvertrag schütze die Europäer und uns Deutsche seit mehr als 30 Jahren davor, Austragungsort eines bedrohlichen atomaren Wettrüstens zu werden“. Die Politiker warnen, dass heutige Waffensysteme wesentlich gefährlicher seien: Neue Mittelstreckenraketen haben eine noch kürzere Vorwarnzeit als Waffensystem der 80er Jahre, gegen die Menschen in aller Welt demonstriert haben.

Merkel-Regierung reagiert nicht

Anscheinend haben die Politiker der Merkel-Regierung den Ernst der Lage nicht begriffen und scheinen zu verkennen, was die Aufkündigung des Abrüstungsabkommens für Deutschland und Europa bedeuten könnte. Eine offene Diskussion über die Atomrüstung findet nicht statt. Das ist aber fahrlässig, denn es geht hier gerade für Deutschland nicht um Nebensächlichkeiten. Nach westlicher Auffassung hat Russland Marschflugkörper entwickelt, deren Reichweite gegen den INF-Vertrag verstoßen. Die Russen bestreiten das und werfen den Amerikanern vor, dass diese mit ihrer Raketenabwehr in Europa gegen das Abkommen verstießen. Für die Öffentlichkeit ist das schwer zu beurteilen, denn es gibt keine unabhängigen Inspektionen, die beide Seiten überprüfen.

Dennoch soll es Hinweise geben, dass Russland seit einigen Jahren seine nuklear nutzbaren Fähigkeiten für Ziele in Europa ausbaut. Dazu gehören auch Raketen, die von Kaliningrad aus Berlin erreichen können. Putin könnte dies tun, um seinerseits die Abschreckung durch Atomwaffen aufrechtzuerhalten. Für die USA dürfte dies weniger eine Rolle spielen, denn eine mögliche militärische Konfrontation würde in Europa und nicht in Amerika stattfinden. Das Szenario, mit dem sich das westliche Militär beschäftigt, sieht so aus: Russland interveniert im Baltikum und droht der Nato für den Fall einer Rückeroberung mit einem Atomaschlag in Europa. Putin soll dies im Fall der Krim-Annexion bereits getan haben.

Man wird sehen, was nach einer Kündigung des INF-Vertrags passieren wird. Osteuropa könnte dann auf Stationierungen amerikanischer Atombomben auf dem eigenen Staatsgebiet bestehen.