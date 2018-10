Landtagswahl in Bayern: Koalition mit GRÜN für die Grünen jetzt denkbar…

(No Ratings Yet)

Die CSU ist weiter auf dem Weg gen Süden. In der Wählergunst jedenfalls, wenn es nach den jüngsten Umfragen geht. Die Partei hat nun in einer weiteren Umfrage die nächste Schallmauer nach unten durchbrochen. Es ging auf Werte von weniger als 33 % nach unten. Zur Erinnerung: Bei der letzten Landtagswahl kam die CSU auf mehr als 47 %, was unter Berücksichtigung des Umstandes, dass kleine Parteien nicht in den Landtag einziehen, zu einer absoluten Mehrheit der Sitze führte.

Desaster läuft…

Die Umfragewerte waren in den vergangenen Wochen und sogar Monaten ohnehin immer schwächer geworden. Nun sind die Werte nach einer Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstitues „Civey“ auf 32,9 % zusammengebrochen. Dies berichten unter anderen die „Augsburger Allgemeine“ sowie „Spiegel Online“.

Die Grünen sind derzeit nach dieser Umfrage die Nr. 2 im Land. Sie kommen auf einen Stimmenanteil von 18,5 % – dies ist so viel wie noch nie zuvor. Die AfD schafft es, den dritten Platz zu verteidigen. Sie erhielte demnach 12,8 %. Die SPD bleibt auf dem vierten Platz und zementiert sich langsam bei 11 % ein. Auch die Freien Wähler können sich mit einem hohen Ergebnis nach vorne schieben, sie kommen auf einen Anteil von 9,8 %.

Damit haben die Landtagswahlen weiterhin an Schärfe gewonnen. Die CSU kann keine absolute Mehrheit mehr erwarten. Die Partei wird entweder mit der SPD regieren müssen – dies würde derzeit nicht reichen. Eine schwarz-grüne Mehrheit würde indes zustande kommen. Auch ein Bündnis von CSU, FDP und „Freien Wählern“ ist demnach denkbar. Rechnerisch. Alles zusammen bleibt allerdings ein Desaster für die CSU.

Die „Grünen“ sind dabei inzwischen bereit, über eine Koalition mit der CSU nachzudenken. Diese sei „denkbar“, ließ sich deren Chef Habeck vernehmen. Wir meinen: Das ist sogar die politisch wahrscheinlichste Variante – derzeit.