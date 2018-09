Lindner gegen Merkel: „Jeder andere würde es besser machen als Angela Merkel“

(No Ratings Yet)

FDP-Chef Lindner hat scharf geschossen. Gegenüber der „Zeit Online“ gab er nun zu Protokoll, dass es jeder „andere (…) besser machen (würde) als Angela Merkel. Die Kanzlerin sehe sich seiner Meinung nach in einer Art Endzeitstimmung in der Koalition wieder. Diese Aussage versteht sich im Zusammenhang mit der momentanen Auseinandersetzung um Hans-Georg Maaßen, den (noch) amtierenden Präsidenten des Verfassungsschutzes.

Lindner: SPD bringt Koalition in Verliererposition

Auch die SPD erhält ihr Fett: Sie würde die Koalition in eine Verliererposition bringen oder gebracht haben, indem sie die Forderung nach Entlassung von Hans-Georg Maaßen gestellt habe. Die GroKo ist in der Tat in Stimmungsschwierigkeiten, da offenbar noch nicht einmal der Innenminister, verantwortlicher Dienstherr für den Verfassungsschutzpräsidenten, sich dieser Forderung anschließen kann.

Nun sei die Konstellation schwierig, wenn die Interpretation von Lindner stimmt. Denn sofern der Innenminister Horst Seehofer diese Forderung nicht umsetze, müsste die Sozialdemokratie eigentlich das Ende der Koalition ausrufen. Sofern aber Seehofer Maaßen tatsächlich entlässt, würde er wiederum einen Autoritätsverlust erleiden, so der FDP-Vorsitzende. Er meint, die Einigung auf einen Neuanfang in dieser Personalfrage habe hinter den Kulissen stattfinden sollen und nicht auf der öffentlichen Bühne.

„Wie die Geschichte die Amtszeit von Angela Merkel einordnen wird, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, sie dauert zu lange.“ Mit diesen Worten erneuert Lindner denn auch seine Kritik an der Kanzlerin und der nun 13 Jahre währenden Kanzlerschaft. Die „Deformation“ der Urteilskraft wiederum sei dieser langen Amtszeit geschuldet. Und daher leitet er das eingangs zitierte Statement ab, wonach es jeder andere besser mache als die Kanzlerin.

Eine Kritik, der wohl niemand in Deutschland so ohne weiteres widersprechen würde. Unsere Redaktion schon gar nicht.