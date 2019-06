Linkes Medium ist böse auf Wähler – SPD grundlos abgestraft….

(No Ratings Yet)

Die „Taz“ als Tageszeitung aus Berlin hat nach dem Bericht eines Schwesterportals jetzt in einem Kommentar etwas Luft abgelassen. Die Wähler sind schuld, dass die SPD da steht, wo sie steht: Am Ende. In den jüngsten Umfragen kommt die Partei je nach Meinungsforschungsinstitut auf 12 % bis 13 %. Damit hat sie relativ betrachtet im Vergleich zu den Bundestagswahlen unter dem damaligen Vorsitzenden Martin Schulz noch einmal 30 % oder etwa 7,5 bis 8 Prozentpunkte verloren. Sie ist nach den bislang üblichen Kriterien nicht in der Lage, noch einen größeren Teil des Volkes hinter sich zu bringen und daher keine Volkspartei mehr. Zu viel der Schmach für die „Taz“. Die meinte in ihrem Kommentar sinngemäß, dass die SPD den Menschen den Wählern mittlerweile nach dem Mund redete – und die Wähler sich dennoch von der Partei abwenden würden.

SPD: So viele Erfolge….

Die Wähler seien viel zu wenig dankbar für die Fortschritte, die der SPD wegen in diesem Land bislang gelungen sind. Die jüngsten „Erfolge“ sind die staatliche Grundrente, die für alle – unabhängig von der zu prüfenden Bedürftigkeit – anfiele. Nur: Die Beschlussfassung lässt noch keinen Jubel zu. Und wenn es zu einer solchen Grundrente dennoch trotz aller Widerstände käme, würden andere Steuerzahler dafür gerade stehen müssen – und die SPD hat auch an diese Menschen und deren Protest wohl nicht gedacht.

Aber vor allem historisch habe die Partei enorme Erfolge gehabt: Das „Frauenwahlrecht“, den Kündigungsschutz, die „Lohnfortzahlung“, wenn die Menschen die SPD nicht gehabt hätten, ginge es bei uns ungerechter zu. Ob dies so stimm, lässt sich naturgemäß im Nachhinein nicht feststellen. Wahlen sind allerdings keine Dankbarkeitsveranstaltungen, sondern berücksichtigen die jüngere Vergangenheit und die künftigen Pläne. Die SPD ist seit mehr als 13 Jahren in den meisten Jahren Steigbügelhalter für Merkel-Deutschland gewesen. DAS ist der Grund für die Abwahl.