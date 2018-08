MERKEL-Deutschland: Die abgehängten Kinder – Kinderarmut größer als gemeldet

(No Ratings Yet)

Die Kinderarmut in Deutschland ist weitaus größer, als dies bislang bekannt gegeben worden ist. Die jüngsten Zahlen deuten darauf, dass Millionen von Kindern in Armut leben oder an der offiziell ermittelten Armutsgrenze. Die allerdings ist ohnehin allenfalls bedingt ein Gradmesser, so die Kritik. „Armutsgefährdet“ ist derjenigen, der weniger als 60 % des durchschnittlichen Nettoeinkommens bezieht. Diese Grenze ist weitgehend willkürlich. Die tatsächlichen Zahlen sind nach Meinung von Beobachtern erschreckend.

Wer keine Hilfe bekommt, wird nicht mitgezählt

Die neuen Zahlen wiederum beruhen auf dem Umstand, dass die Statistik bestimmte Kinder einfach nicht mitzählt. Wer in einer Familie aufwächst oder lebt, die vom Staat keine Gelder bekommt, wird in der Statistik niemals auftauchen. Denn die Nettoeinkommen solcher Familien sind schwierig abzuschätzen, heißt es, auch wenn die Familien das Recht hätten oder zumindest haben könnten, Wohngeld bzw. einen Zuschlag auf das Kindergeld zu erhalten.

Der Kinderschutzbund ist nach einem Bericht der „taz“ der Ansicht, dass unter Berücksichtigung einer derart bemessenen Dunkelziffer noch einmal 1,4 Millionen weiterer Kindern in „materieller Not“ leben würden. Offiziell erhalten 3 Millionen Kinder den Status, „arm“ zu sein. Wenn 1,4 Millionen Kinder hinzugerechnet werden, sind dies insgesamt 4,4 Millionen Kinder.

Da in Deutschland etwa 13 Millionen Kinder unter 18 Jahren leben sollen, wäre dies ein Wert, der etwa einem Drittel aller Kinder entspricht. Die SPD scheint sich über solche Zahlen teils öffentlich zu beschweren. Nicht zu vergessen ist allerdings, dass die SPD nicht nur in der aktuellen GroKo mitregiert, sondern auch in der vorhergehenden GroKo dabei war und in der GroKo, die vor der Union-FDP-Regierung zwischen 2009 und 2013 regierte. Die SPD hat also weite Teile dieses Desasters mitgesteuert, lautet die Kritik an den Sozialdemokraten. Und dies völlig zu Recht, meint die Redaktion.