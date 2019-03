(No Ratings Yet)

Ein enormer Schaden bahnt sich jetzt wieder am Berliner Flughafen an. Dort soll ein neues Regierungsterminal entstehen. Kostenpunkt: 344 Millionen Euro oder mehr. Nur für die Regierung und die Flugbereitschaft. Die Kritik daran ist geradezu leichten Herzens und Verstands zu verstehen. Gerade hat die Regierung ein Terminal am Flughafen Schönefeld bauen lassen. Für 70 Millionen Euro.

Deutschland baut und baut und baut….

… mit enormen Fehlern. Hier lässt sich schon fast nicht mehr sagen, wer wann mit welchen Fehlern der erste war. Der Flughafen BER soll ein Regierungsterminal haben. Bislang werden Flieger der Flugbereitschaft aus Köln-Wahl für Berlin bereitgestellt. Dort wartet dann die Regierung, oft genug die Kanzlerin, mit ihren Gästen und steigt ein. Alles halbgar, meinte wohl die Regierung bzw. nachgelagerte Bau-Behörden. Die Stadt Berlin hat den neuen Terminal für 70 Millionen Euro jetzt zwar gebaut, aber es bestehen nur fünf Plätze für Flugzeuge, die sich an das Gebäude heranschieben oder heranschieben können. Es sollten aber 13 sein. Deshalb stehen so viele Flieger in Köln.

Der neue Terminal soll sicherlich genügend Flugzeuge auf einmal beherbergen können. Es kostet jedoch geradezu Unsummen. Damit hat die Regierung endlich ein Argument gegen ihre Entscheidungen. Dennoch lässt sie sich nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Dies zeigen die jüngsten Stellungnahmen zu dem Fall. Sie können sich also auf einen neuen Flughafen einrichten, der über Parkgebühren einen Teil des Schadens wieder gutmachen möchte.

Wari, BER erneut höhere Kosten mit sich bringen muss, als politisch vertretbar wäre, das weiß wohl nur die Regierung. Deutschland baut und baut und baut, und wird dabei an allen Baustellen, auch Stuttgart 21 oder beim Bau/der Sanierung von Gruppen und Gleisen immer neue Kosten produzieren, die nicht vorgesehen waren. Leider geht es einfach so weiter. Auf Ihre Kosten.