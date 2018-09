Merkel: Die „stalinistische Laus“….

(No Ratings Yet)

Einen interessanten Beitrag lieferte jetzt der Kommentator Boris Blaha zum Versagen der Altparteien. Er nannte die CDU einen früher antikommunistischen Block, beim dem ausgerechnet sich eine „stalinistische Laus“ in den Pelz gesetzt habe. Gemeint war die Kanzlerin, die zugleich Parteivorsitzende ist und dies auch im Dezember beim Parteitag in Hamburg noch bleiben möchte.

Merkel wie Honecker

Blaha zitiert etwa Erich Honecker, der einst gesagt haben soll, er werde nicht eher ruhen, bis nicht jeder sich schäme, Jurist zu sein oder sein zu wollen. Juristen haben als Person möglicherweise ob ihrer Zögerlichkeit oder Ängstlichkeit bei vielen Menschen keinen Stein im Brett. In einer Angelegenheit helfen sie uns allen: Sie halten sich – jedenfalls mehrheitlich, dies aber mit Leidenschaft – an Recht und Gesetz.

Genau dies lässt dann den Vergleich mit Merkel zu. Die mag die Juristen offenbar auch nicht. Wer sich an Recht und Gesetz halten will, und das sind im Bundestag mutmaßlich die meisten der zahlreichen Juristen, möge schweigen. Oder er wird angeschwiegen. Wie in den Zeiten der Flüchtlingskrise, als die Parlamentarier erst gar nicht gefragt wurden. Merkel lud einfach ein. Sie hat gesprochen – und die Welt folgte erwartungsgemäß. Recht und Gesetz waren ihr wohl auch nicht so wichtig, als sie infolge der Fukushima-Ereignisse die AKWs in Deutschland mir nichts, Dir nichts einfach weitgehend abschalten ließ.

In Merkel, so lässt es dieser Kommentar vermuten, steckt sehr viel mehr SED und Sozialismus als vermutet. Wir schließen uns dieser Vermutung an. Die Kanzlerin hat schon durchblicken lassen, dass ihr auch in Fragen der Bankenhaftung die Grundsätze der Teilhabe ihres Wahlvolkes an der Meinungsbildung nicht allzu wichtig sind.

Die „Laus im Pelz“ muss sich daran nicht kratzen. Sie selbst kratzt indes kräftig. Schade.