MERKEL-Land in Armut: Immer mehr Nebenjobs….

In Deutschland lebt es sich gut, so die Kanzlerin vor Jahren. Inzwischen zeigen immer mehr Statistiken, dass dies nur für einen Teil der Gesellschaft gilt. Immer mehr Menschen etwa entgehen ihrer Armut nur dadurch, dass sie Nebenjobs eingehen. Die Bundesagentur für Arbeit hat die jüngsten Zahlen dazu auf eine Anfrage der „Linken“ genannt.

Unglaubliche Steigerung in 15 Jahren

Dabei lassen die Daten der Agentur tief blicken. Die Zahl der sogenannten „Mehrfachbeschäftigten“ in Deutschland ist binnen 15 Jahren fast schon dramatisch geklettert. Aus 1,4 Millionen wurden bis 2018 insgesamt 3,4 Millionen nebenher Beschäftigte. Noch2017 waren 0,15 Millionen Menschen weniger nebenher beschäftigt.

Das heißt rechnerisch, dass die Zahl der nebenher Beschäftigten sich in der Amtszeit von Angela Merkel, die seit gut 13 Jahren im Amt ist, mehr als verdoppelt hat. Bittere Daten für die Bevölkerung, bittere Daten für die Kanzlerin, die allerdings vor allem das Erbe von Gerhard Schröder antrat, der über die Agenda 2010 den Arbeitsmarkt liberalisierte.

In 2,9 Millionen Fällen wird „eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ mit wenigstens „einem“ Minijob kombiniert, wie es heißt. Es gibt annähernd 330.000 Fälle, in denen sogar zumindest zwei sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten miteinander kombiniert worden sind. Die Frage der Motivation ist wiederum damit noch nicht geklärt.

So geht eine „IAB“-Studie davon aus, dass es nicht nur finanzielle Gründe sind, die Menschen zur Annahme einer zweiten Tätigkeit bewegen. Es ginge auch um das „Prestige“ oder den „Spaß“. So etwa für den „Universitätsprofessor, der als Berater in Wirtschaft oder Politik tätig ist“ oder Industriearbeiter, die nebenher in einer Band spielten. Allerdings dürften dies dann doch die Ausnahmen sein. Das lässt sich auch ohne statistische Erhebungen ermitteln. In der überwiegenden Anzahl an Fällen werden es finanzielle Notwendigkeiten sein, die sich nach 13 Jahren Merkel eingestellt haben.