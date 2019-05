Merkel-Regierung hingehört: Mehrheit will CO-2-Steuer nicht

(No Ratings Yet)

Nach einer Umfrage der „Forschungsgruppe Wahlen“ für das ZDF-Politbarometer lehnt eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger die CO-2-Steuer ab. Die Ergebnisse dürften nach Ansicht von Beobachtern ein Schlag für Politiker insbesondere der Merkel-Regierung sein, die sehr deutlich darüber nachdenkt, die Steuer einzuführen.

61 % wollen die Steuer nicht

Nach den Ergebnissen dieser Umfrage lehnen immerhin 61 % der Befragten die Steuer ab. Dies gilt selbst dann, wenn es für diese Steuer an anderer Stelle eine Entlastung gebe, heißt es. Lediglich 35 % der Befragten sind demnach für die Erhebung dieser Steuer. Erstaunlich, dass die Ablehnung annähernd in allen Parteien messbar ist. Eine Ausnahme sind die Wähler der Partei die „Grünen“. 64 % wollen eine CO-2-Steuer erheben, 35 % sind der Erhebung nach dagegen. Auch eine andere Zahl stellt einen bemerkenswerten Befund dar. Der Klimaschutz ist offenbar in die Kritik der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes geraten.

68 % der Befragten sind der Meinung, es werde zu wenig für den Schutz des Klimas unternommen. 12 % sind der Auffassung, es werde im Gegenteil zu viel dafür unternommen. 19 % sehen den Klimaschutz als richtig dosiert an. Die beiden Befunde dürften sich auf den ersten Blick widersprechen. CO-2-Steuern sollen dem Klimaschutz dienen, so suggerieren die entsprechenden Vorschläge der Regierenden und von Seiten der Grünen. Auf der anderen Seite ist darin jedoch ggf. ein Alarmzeichen zu sehen:

Möglicherweise, so Beobachter, sind die Befragten der Ansicht, dass die Steuer dem Klimaschutz entweder nicht diene oder aber schlicht dem Motiv des Abkassierens geschuldet sei. Diese etwas freie Interpretation deutet darauf, dass die CO-2-Emissionen im Autoverkehr selbst nicht als der entscheidende Auslöser oder die Lösung zum Klimaschutz wahrgenommen würde. Die Umfrage legt jedenfalls nahe, so die Schlussfolgerung, dass eine Zwangsbesteuerung in Deutschland offensichtlich der falsche Weg sein wird.

