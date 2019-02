Merkel: Russland steckt hinter Klima-Demos in Deutschland

(No Ratings Yet)

Ist unsere Kanzlerin selbst eine Verschwörungstheoretikerin? Der Begriff des „Verschwörungstheoretikers“ ist in Deutschland in den letzten Jahren zum Kampfbegriff und pauschalen Totschlagargument gegen alle diejenigen geworden, die investigativ arbeiten, Hintergrundinformationen suchen und liefern und die breite Bevölkerung mit Enthüllungen aus dem Tiefschlaf aufzuwecken versuchen. Politiker und Medien benutzen diesen Begriff, um „Enthüller“ und Aufklärer zu diffamieren und als unglaubwürdige „Spinner“ hinzustellen. Dabei ist es gerade die Politik, die häufig zu Verschwörungstheorien greift, um die Bevölkerung zu täuschen – oder zumindest es zu versuchen.

Deutsche Schüler, die leider der jahrelangen CO2-Propaganda durch den Mainstream auf den Leim gegangen sind, protestieren seit Wochen bei den sogenannten Freitagsprotesten für die Rettung des Klimas. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Bundeskanzlerin Merkel jetzt, dass Russland hinter den Schülerprotesten stecke. Gleichzeitig machte Merkel Werbung für das umwelt- und gesundheitsschädigende Frackinggas aus den USA. Die Kanzlerin warf Russland vor, eine „hybride Kriegsführung“ gegen die Staaten der EU zu führen. Und in diesem Zusammenhang seien eben auch die Schülerstreikts gegen den Klimawandel zu sehen. Zwar sei es begrüßenswert, dass sich Schüler für den Klimaschutz einsetzten, doch diese „plötzliche, massive Bewegung“ sei nur dadurch zu erklären, dass diese von Russland initiiert und gelenkt sei. Merkel sei daher bereit, „harte Positionen gegenüber Russland zu beziehen“.

Angesichts solcher Äußerungen muss man sich fragen, in was für einem Geisteszustand sich die Kanzlerin befindet. Jahrelang betreiben sowohl Politik, bezahlte Wissenschaftler als auch die staatskonformen Mainstream-Medien Klima- und Anti-CO2-Propaganda. Die Schülerstreiks zeigen, dass die jahrelange Indoktrination offensichtlich funktioniert hat. Merkel müsste doch genau darüber froh sein, denn das ist es, was die Bundesregierung und die vermeintlich „grüne“ Partei der Grünen will: Dass ihre Propaganda fruchtet und die Bürger für die „Rettung des Klimas“ bezahlen müssen – sei es für die Energiewende, die lediglich ein Eingriff in das Portemonnaie der Bürger ist und die damit verbundenen steigenden Stromkosten, die Abschaffung der Verbrennungsmotoren oder die Erhebung von Steuern auf CO2-Ausstoß. Es wird höchste Zeit, dass diese Frau, die offensichtlich nicht mehr weiß, was sie redet, endlich abtritt.