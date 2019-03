MERKEL-Staat macht sich unbeliebt – bis 2030 fehlen mehr als 700.000 Beschäftigte

(No Ratings Yet)

Merkel-Deutschland scheint als Arbeitgeber unattraktiver zu werden. Nun sucht die öffentliche Hand nach einer Lösung. Bis zum Jahr 2030 sollen insgesmamt mehr als 700.000 Menschen im öffentlichen Dienst fehlen. Die Zahlen stammen aus einer Untersuchung der Unternehmensberatung McKinsey. Immerhin gibt es derzeit 4,5 Millionen Stellen. 0,7 Millionen nicht besetzte Stellen würden mehr als 15 % Fehlquote entsprechen. Stimmt die Zahl? Was bringt diese Veröffentlichung? Oder ist der Staat wirklich so unattraktiv?

Handlungsunfähiger öffentlicher Dienst

Geht es nach den Aussagen, die passend dazu Führungskräfte vorgenommen haben, dann drohe dem öffentlichen Dienst die Handlungsunfähigkeit. Die Mehrheit der Stellen wird demnach vor allem in der mittleren Führungsebene nicht besetzt werden können. Dort wird die Umsetzung ehrgeiziger Reformvorhaben erwartet.

Allerdings darf sich die Politik den Schuh selbst anziehen. An dieser Stelle erinnert diese Redaktion an den Umstand, dass die öffentliche Hand schon lange nur noch von der Hand in den Mund lebt. Viele Stellen sind teilzeit-befristet. Und dazu noch unnötig bzw. ohne eine offensichtliche Begründung. Dass die öffentliche Hand damit die von der SPD und anderen Sozialpolitikern beklagte Ausbeutung abhängiger Befristeter nutzt, ist und war schon peinlich genug. Nun fällt den Parteien das Problem direkt selbst vor die Füße, da sie keinen Nachwuchs für einen solchen Arbeitgeber mehr gewinnen.

Zudem sind in der Organisation der öffentlichen Hand Karrieren in der Regel nicht oder kaum möglich. Wer in führende Positionen kommen möchte, ist zumindest damit konfrontiert, dass an der Spitze verdiente Parteisoldaten ihr berufliches Dasein fristen. Damit sind persönlich-politischen Vorgaben Tür und Tor geöffnet. Derzeit wird die Präferenz gerade der jungen Leute für die Politik der Altparteien immer schwächer.

Insofern steht nicht zu erwarten, dass die Karriere auf dem Ticket der Partei(en) für diesen Personenkreis eine akzeptable Vorstellung bildet. Unter dem Strich steht: Parteien und Regierungen zerstören den öffentlichen Dienst.