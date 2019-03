Merkel will eigenen Flugzeugträger für Deutschland und Frankreich

(No Ratings Yet)

Ist der Größenwahn Emmanuel Macrons jetzt auf Angela Merkel übergesprungen? Es scheint so, denn die Bundeskanzlerin findet es „richtig und gut“, wenn Frankreich und Deutschland gemeinsam einen europäischen Flugzeugträger bauen würden. Merkel ist „gern bereit, daran mitzuarbeiten“, sagte sie am Montag in Berlin.

Entwickelt sich Merkel in den letzten Tagen ihrer Amtszeit von der Flüchtlingskanzlerin zur Rüstungskanzlerin? Es scheint so, denn auch die Gründung einer europäischen Armee steht bei Merkel und Macron an oberster Stelle. Merkel will die Steuermilliarden der Bundesbürger lieber in die Rüstung stecken, anstatt Armen, Alten, Arbeitslosen und Obdachlosen im eigenen Land zu helfen.

Flugzeugträger sind die größten Schiffe der Marine und waren bislang eine Domäne der USA. Die Flugzeugträger der amerikanischen Nimitz-Klasse sind über 300 Meter lang und haben einen Tiefgang von bis zu zwölf Metern. Die Kosten für den Bau eines Flugzeugträgers liegen bei etwa 6,3 Milliarden Dollar. Jeder Tag auf See kostet die US-Marine rund 2,5 Millionen Dollar. In diese Dimensionen wollen nun auch Merkel und Macron vorstoßen.

Auch die neue CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für den Bau eines Flugzeugträgers ausgesprochen. In einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“ hatte sie bereits die Idee aufgebracht. Der „symbolische Bau eines gemeinsamen Flugzeugträgers verleihe der Europäischen Union als Sicherheits- und Friedensmacht Ausdruck“, so Kramp-Karrenbauer. Frankreich, das bereits einen atombetriebenen Flugzeugträger besitzt, hat diesen gerade erst für mehr als eine Milliarde Euro generalüberholt.

Die Bundesregierung begründet die Mehrinvestitionen in Rüstung und Verteidigung mit der Aussage Trumps, dass sich die USA nicht mehr selbstverständlich als Schutzmacht Europas betrachteten. Daher müsse sich Europa zunehmend selbst als Verteidigungsmacht behaupten.