Merkel zu Besuch in Sachsen: Heftige Proteste und „Merkel-muss-weg“-Rufe

(No Ratings Yet)

Das sieht schlecht aus für die Kanzlerin. Die Beliebtheit sinkt. Bundeskanzlerin Merkel ist zurzeit zu Besuch in Sachsen. Mit Ministerpräsident Michael Kretschmer besuchte sie verschiedene Unternehmen und Firmen. Medien berichten, dass Merkel auf „konstruktive Kritik“ hoffe. In Dresden wurde die Kanzlerin jedoch mit massiven Protesten, „Merkel-muss-weg“ und „Volksverräterin“-Rufen empfangen. Doch das war nicht alles. Es gab noch heftigere Angriffe gegen die Kanzlerin. Damit erinnert sie an die Spätzeit von Helmut Kohl, bei dem es auch Angriffe gab.

Angriffe gegen die Kanzlerin

Anscheinend ist die Kanzlerin nur knapp einer Buttersäure-Attacke entgangen, hieß es. Kurz vor Eintreffen der Kanzlerin hatten Unbekannte in der Nähe des Landtags zwei Ampullen mit einer „übelriechenden“ Flüssigkeit geworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung. Ein dpa-Reporter berichtete jedoch, dass der Geruch nur in unmittelbarer Nähe wahrnehmbar war und keinen Schaden anrichtete.

Die Wut der Bürger in Sachsen ist enorm. Egal wo Merkel auftauchte, war sie mit dem Ärger der Bürger konfrontiert. Denn in Ostdeutschland gehen die Bürger nicht so zimperlich mit Merkel um. Bereits im vergangen Jahr vor den Bundestagswahlen wurde sie allerorten in den Bundesländern mit massiven Protesten empfangen.

Merkel warb für „Augenmaß bei der Kritik. Kritik habe etwas Gutes, weil sie ja auch „unruhig“ mache. Doch es sei wichtig, Kritik konstruktiv einzusetzen und das richtige Maß zu finden, sagte Merkel. Wo Merkel das richtige Maß bei den verärgerten Bürgern Deutschlands fordert, findet sie seit Jahren selbst nicht das richtige Maß für ihre Politik. Merkel hat den Bogen mehr als überspannt. Und trotz der massiven Kritik von Bürgern und Politikern, selbst aus den eigenen Reihen, hält sie es nicht für angebracht, ihren Stuhl zu räumen.