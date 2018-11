Mit Merz geht es bald an Ihre Rente

(No Ratings Yet)

Larry Fink ist der Gründer von BlackRock, dem größten Finanzunternehmen der Welt. Der Konzern verwaltet über 6 Milliarden Dollar Anlagekapital, mehr als jeder andere Finanzkonzern weltweit. BlackRock ist Investor rund um den Globus und investiert in diversen Branchen. Der Konzern ist an mindestens 67 deutschen Aktiengesellschaften beteiligt und bei 20 der 30 DAX-Unternehmen größter Einzelaktionär. BlackRock hat vor, Europas Renten zu privatisieren. Watergate.tv hatte bereits darüber berichtet. Jetzt sollten Sie allerdings aufhorchen, denn diese Pläne werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr bald Realität. Und mit genauso hoher Wahrscheinlichkeit wird Friedrich Merz neuer CDU-Parteivorsitzender. Merz hat ebenfalls Ambitionen auf das Kanzleramt. Und Merz ist Aufsichtsrat der Deutschland-Tochter des US-Investmentriesen BlackRock.

Der ohnehin schon mächtige amerikanische Finanzkonzern sucht immer neue Geschäftsfelder – und ist jetzt auf die staatliche Rentenversicherung gekommen. Rentenversicherungen treiben viel Geld ein und wo viel Geld ist, sind Heuschrecken nicht weit. Denen geht es lediglich um die Renditen, weniger um den gesicherten Lebensabend von alten Menschen.

Larry Fink sprach bereits 2017 in der Deutschen Börse Frankfurt. Damals sagte er, die Deutschen seien in der Altersvorsorge übermäßig von den staatlichen Renten abhängig. Staatlichen Renten könnten aber das Einkommen im Alter nicht mehr sichern. Zudem werde viel zu wenig in private Altersvorsorge investiert. Daher müssten Regierungen mit Unternehmen zusammenarbeiten, um eine andere, langfristige Strategie zu verfolgen. Jetzt kommt der Umstand, dass Friedrich Merz Parteichef und später Kanzler werden will, dem Finanzkonzern sehr gelegen. Oder hat der Finanzkonzern das erst ermöglicht?

Da verwundert es auch wenig, dass Friedrich Merz Mitte Oktober in Brüssel gesehen wurde. Dort traf sich Merz mit hochrangigen EU-Politikern und Spitzenbeamten. Merz traf sich mit EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier sowie mit 15 deutschen EU-Spitzenbeamten, die der Union nahestehen oder angehören. Laut Presse wollte Merz erfahren, „was man in Brüssel über Merkel denkt“. Dies dürfte weniger der Grund für seine Reise ins europäische Machtzentrum gewesen sein als vielmehr der Plan von BlackRock, in der EU ganz groß mitmischen zu wollen. Friedrich Merz könnte der Treiber dafür werden, dass die Renten in der ganzen EU bald privatisiert werden. Und zwar von BlackRock.

In Brüssel wurde bereits ein Gesetzentwurf für ein „europaweites privates Altersvorsorgeprodukt“ vorgelegt. Gewinngarantien sind darin nicht enthalten, lediglich ein „Qualitätssiegel“, mit dem Finanzkonzerne in allen EU-Staaten gleichzeitig ihre Rentenfonds verkaufen können. BlackRock hat in Europa eine riesige Lobby aufgebaut, um seine Ziele zu erreichen: Europas Sparer sollen in die Rentenfonds des Finanzkonzerns investieren. Erste Erfolge gab es für BlackRock in Großbritannien. 2014 kam es dort zu einer Rentenreform. Sparer von staatlichen und betrieblichen Rentenfonds konnte sich nun ihre Rente in einer Summe, anstatt in Raten auszahlen lassen und diese selbst anlegen.

Das europäische Altersvorsorgeprodukt von BlackRock wird dennoch keine Lösung für Europas Rentenproblem sein, sondern vielmehr die Gewinne des Konzerns weiter optimieren. Denn gerade jene Arbeitnehmer, denen wegen der Kürzungen von staatlichen Zahlungen Altersarmut droht, haben nicht genug Einkommen, um solche Fondsanteile zu kaufen. Sinnvoller wäre eine Rentenbeitragspflicht für jeden. Denn dann könnten die Rentenkassen, sofern sie die Gelder nicht veruntreuen, Renten auch bei niedrigen Geburtenraten vollständig auszahlen. Einer zusätzlichen privaten Altersvorsorge steht diesem Model nichts im Wege.

Die Lobby-Arbeit von BlackRock dürfte dennoch fruchten. Denn der EU-Kommission geht es um die Öffnung eines neuen Marktes für die Finanzindustrie. Und Friedrich Merz, der in Brüssel bereits Kontakte geknüpft hat, wird das Projekt vorantreiben.